Prosojna obleka z globokim izrezom in visokim razporkom, ki so jo na ključnih mestih pritrdili z lepilnim trakom, se je takoj po dogodku zapisala v zgodovino. Foto: AP

Ikonični zeleni obleki s cvetličnim potiskom, slovitim izrezom do pasu in z visokim razporkom, v kateri je Lopezova osupnila na podelitvi grammyjev februarja 2000, so se pri Versaceju odločili pokloniti ob skorajšnji 20-letnici dogodka in ob abrahamu Lopezove, ki ga bo ta praznovala čez nekaj dni, 24. julija.

Kot omenjeno, so v sodelovanju s Concepts izdelali superge s potiskom v istih "džungelskih" odtenkih zelene, pri čemer so za jeziček obuvala izbrali kožno barvo in tako simbolno spomnili na tisti neverjetni izrez. Športni copati bodo na voljo tako v ženski kot v moški različici, cena pa je enotna (in nič kaj skromna): 1.075 ameriških dolarjev oziroma dobrih 950 evrov.

Lopezova je bila sicer šele tretja ženska, ki je v obdobju nekaj mesecev oblekla slovito obleko – najprej jo je preizkusila oblikovalka Donatella Versace sama (decembra 1999), januarja jo je nato za rdečo preprogo oblekla nekdanja "spajsica" Geri Halliwell, a pri nobeni od njih ni obleka požela takšnega odziva.

Igralka in pevka je sicer pred kratkim razkrila, da bi se skoraj odločila za drugo obleko, a jo je stilist prepričal, da mora obleči to, pri čemer pa je dodala, da nikakor ni pričakovala tako burnega odziva javnosti na svoj izbor. Obleka, ki v različnih anketah in izborih najbolj ikoničnih oblek zaseda najvišja mesta, je pomenila velik preboj tudi za Donatello Versace, ki je po smrti svojega brata Giannija prevzela vodenje znamke.