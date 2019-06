Klobuk, ki je vzbudil največ pozornosti. Foto: Reuters

Ameriški in britanski mediji te dni skrbno spremljajo obisk ameriškega predsedniškega para v Londonu. Medtem ko se "resnejši" mediji ukvarjajo s potezami, besedami in mimiko ameriškega predsednika Donalda Trumpa, pa se drugi posvečajo njegovi ženi in njeni izbiri oblačil. Melania Trump namreč že skoraj slovi po t. i. oblačilni diplomaciji, zaradi katere lahko celo ugledni svetovni mediji tedne premlevajo, kaj je želela s posameznim kosom oblačila sporočiti.

Za slovo od Washingtona je ameriška prva dama, ki moža skupaj z njegovimi otroki spremlja na tridnevnem uradnem obisku v Združenem kraljestvu, oblekla dobrih tri tisoč dolarjev vredno Guccijevo svileno obleko s potiskom v podobah Big Bena, britanskega parlamenta, pa tudi newyorškega Kipa svobode.

Foto: Reuters

Med čezoceanskim poletom se je preoblekla v Burberryjevo bluzo v kombinaciji rdeče, modre in bele barve (ki so barve tako ameriške kot britanske zastave).

Foto: Reuters

A največ dvignjenih obrvi je povzročila njena bela obleka v kombinaciji s temnomodrimi trakovi, ki jo je kronal širok klobuk ‒ mnoge je namreč v njej spominjala na Elizo Doolittle, kot jo je leta 1964 upodobila Audrey Hepburn v My Fair Lady ‒, ki je bila precej drugačna od klasičnega kroja, po katerem je znova posegla njena gostiteljica, Camilla, vojvodinja Cornwalska.

Foto: Reuters

Bele barve se je Melania držala tudi zvečer na državniškem banketu, ko je ob gostiteljici, kraljici Elizabeti II. blestela v klasični obleki brez rokavov in z rokavicami, za srečanje s premierko v odhodu Thereso May pa je izbrala trenčkot znamke Celine, ki ga je enkrat že oblekla.