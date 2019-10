Pravemu krznu se odpoveduje vse več modnih hiš. Foto: Reuters

V tej državi ne bo več mogoče izdelovati ali prodajati oblačil, čevljev in torbic iz kože živali. Guverner Gavin Newsom je poleg tega podpisal zakon, s katerim je prepovedal nastopanje v cirkusih vsem živalim, razen mačkam, psom in konjem. Tekmovanja v rodeu so izvzeta, piše BBC. "Kalifornija želi postati pionir zaščite živali, zato smo se odločili za prepoved vseh izdelkov iz naravnega krzna," je ob tem dejal Newsom.

V nekaterih državah so še dovoljeni cirkusi, v katerih nastopajo divje živali. Foto: Reuters

A kot poroča časopis San Francisco Chronicle, ima tudi ta zakon izjemo, saj se ne nanaša na usnje, kravjo kožo ter kožo jelenov, ovc in koz, prav tako tudi ne na nagačene živali. Vsak kršilec zakona bo kaznovan z denarno kaznijo 500 dolarjev (453 evrov), pri ponavljajočem se prestopku pa s tisoč dolarji (906 evrov).

"Niz prepovedi tega, kaj jemo in kaj nosimo"

Skupine in organizacije, ki se bojujejo za večjo zaščito živali, so nad potezo navdušene, saj so k sprejetju tega zakone pozivale že nekaj časa. Nasprotno pa so ogorčeni pri Svetu za informiranje o naravnem krznu, kjer so dejali, da je zakon del "radikalne struje veganov" in da "pomeni le prvi korak v nizu prepovedi tega, kaj jemo in kaj nosimo".

Pred tem so se za prepoved krzna odločile tudi nekatere priznane modne hiše. Pri Pradi naravnega krzna ne bo več v njihovih kolekcijah za poletje/pomlad 2020, britanski Selfridges je napovedal, da s februarjem leta 2020 pri svojih kreacijah ne bo več uporabljal kože eksotičnih živali, podoben ukrep pa so že ali še bodo sprejeli tudi pri modnih hišah Versace, Gucci in Giorgio Armani.

Nastope večine živali v cirkusih so pred Kalifornijo prepovedali že v New Jerseyju in na Havajih. Vse tri države so za kršenje te prepovedi določile denarno kazen 25.000 dolarjev (22.600 evrov) za vsak dan, ko bo žival nastopila pod kupolo.

Znana organizacija Peta (Ljudje za etnično ravnanje z živalmi) je oba zakona pozdravila. "Danes je zgodovinski dan za vse živali v Kaliforniji," so sporočili.