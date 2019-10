Foto: Reuters

Nove kose, ki bodo prav zagotovo hitro pošli v trgovinah, so predstavili v razkošni rimski palači iz 17. stoletja Doria Pamphilj. Manekenke s Kendall Jenner na čelu so se sprehodile po rožnati preprogi v ženstvenih in glamuroznih oblekah vseh oblik in barv po dolgem hodniku, ki so ga preplavili znani obrazi.

Italijanski oblikovalec, ki ustvarja v Parizu, je sodelovanje označil za neverjetno: "Predstavljal sem si zgodbo dekleta iz Rima, ki se po potovanju okoli sveta ‒ pot jo vodi od Los Angelesa, Berlina, Indije in Londona ali kamor koli ‒ vrne domov, da bi preživela zabaven konec tedna s skupino talentiranih, umetniških prijateljev."

Kolekcija vključuje tudi oblačila za moške, ti prav tako vključujejo cvetlične in živalske potiske, bleščice ... Foto: Reuters

To je zadnje sodelovanje švedskega velikana s priznanimi oblikovalci, med njimi so že bila imena, kot so Balmain, Versace in Karl Lagerfeld.