Kylie Minogue je za svojo linijo oblačil in kozmetike izbrala ime "Kylie". Foto: EPA

51-letna Avstralka se je s trideset let mlajšo Jennerjevo leta 2014 zapletla v sodni spor, saj je najmlajša članica družine Kardashian in zvezdnica resničnostnega šova želela registrirati svoje ime (Kylie) kot blagovno znamko.

Kylie Minogue: Kylie Jenner "drugorazredni lik"

Avstralska pevka in igralka se je na to pritožila s pojasnilom, da je "mednarodno priznana izvajalka, humanitarka in aktivistka za boj proti raku na dojki, po vsem svetu znana preprosto kot 'Kylie', medtem ko je Jennerjeva zgolj "drugorazredni lik z resničnostne televizije", ki "dviga prah s svojim fotoekshibicionizmom in kontroverznimi objavami na družbenih omrežjih".

Sodni boj se je vlekel tri leta, vmes je bil najmanj dvakrat začasno prekinjen zaradi poskusov poravnave, nato pa je leta 2017 ameriški urad za patentiranje zahtevek Jennerjeve zavrnil. Ameriška zvezdnica je pozneje ustanovila blagovno znamko Kylie Cosmetics, ki ji je prinesla zajetno premoženje (vmes je namreč po podatkih Forbesa postala najmlajša milijarderka, ki je do premoženja prišla sama).

Po oblačilih, parfumih še ličila Kylie

Kylie Minogue po drugi strani že leta mastno služi tudi s svojimi kolekcijami oblačil, parfumov, modnih dodatkov, pa tudi s svojo kozmetično linijo. Zdaj pa je storila še korak dlje in predstavila razširjeno linijo, ki vključuje tudi ličila oz. obrazno kozmetiko, na primer senčila za oči, premaze in olje za ustnice, bleščice za oči in lica itd., ter ji nadela kratko in jedrnato ime: Kylie.

Vsi izdelki so po poročanju časopisa The Sun na voljo za 15 britanskih funtov ali manj (torej, največ dobrih 16 evrov), poimenovani pa so po nekaterih Kyliejinih največjih uspešnicah.