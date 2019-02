Nemški modni velikan, ki je v torek umrl v 86. letu starosti, ni skrival, da je birmanska mačka Choupette njegova velika ljubezen ‒ kar ji je na vsakem koraku tudi izkazoval. Ker je bil prepričan, da ji ni všeč, če mora jesti na tleh, ji dve gospodinji, Françoise and Marjorie, vedno postrežeta na mizi. Ker gre za njuni osebni pomočnici, jo stalno krtačita in skrbita za njeno počutje, vodita celo dnevnik njenih dogodivščin. Ves čas ima na voljo tri posode ‒ eno z vodo, drugo s kroketi najboljših mačjih znamk in tretjo s posebno pašteto, ki ji gre menda še posebej v slast.

Lagerfeld je Choupette večkrat vzel s seboj na modne dogodke, zato ni presenetljivo, da je mačka tudi sama postala zvezda. Seveda ima svoj profil na Instagramu, na katerem ji sledi več kot 235.000 ljudi.

"Stopam na pot samostojne ženske"

Pred nekaj urami je bila objavljena prva fotografija žalujoče Choupette, odkar je izgubila svojega lastnika. Bela mačka pozira s črno tančico na glavi, ob njej pa je napis: "Hvala vsem za vaše izraze sožalja. Moje srce je zlomljeno, začenjam žalovati. Molim, da mi bodo vaše prijazne besede in dobre želje pomagale, da bo moja prihodnost brez očka Karla, na katero bom stopila kot samostojna ženska, čim lažja."

Lagerfeld je Choupette leta 2011 pravzaprav ukradel svojemu prijatelju, manekenu Baptistu Giabiconiju, ki je gospodinjo slavnega oblikovalca prosil, da skrbi zanjo med njegovo odsotnostjo.

"Ko se je prijatelj vrnil, sem mu jasno povedal, da se Choupette nikoli več ne bo vrnila k njemu. Omislil si je novo mačko, ki se je kmalu močno zredila, Choupette pa je postala najslavnejša mačka na svetu. In najbogatejša," je Lagerfeld dejal v nekem intervjuju leta 2015. Z njim je potovala z zasebnimi letali, nosila diamantne ogrlice in dizajnerska oblačila, ima celo svojega zasebnega frizerja.

"Za vse bo dovolj denarja"

Takrat je tudi napovedal, da bo svoji ljubljenki zapustil del ogromnega premoženja, ki znaša več kot 150 milijonov evrov. "Choupette bo zagotovo ena izmed dedinj. Brez skrbi, za vse bo dovolj," je bil jasen. Ali je svojo napoved uresničil, še ni znano.

Jasno pa je, da osemletna modrooka mačka živi v razkošju in bogastvu ‒ in da se njen življenski slog kljub izgubi lastnika ne bo spremenil. Lagerfeld je namreč zagotovil, da bo štirinožna prijateljica tudi brez njega uživala v razkošju, ki ga je vajena, kar pomeni z lastnimi telesnimi stražarji in hišnima pomočnicama. "Choupette je premožna punca," je nekoč dejal za francosko televizijo, ko je namignil, da je navedena tudi v oporoki. "Ima svoje bogastvo," je dodal.

Nekaj milijonov zaslužila tudi sama

Po nekaterih ocenah ima mačka "pod šapo" že okoli tri milijone evrov, ki jih je zaslužila z nastopi v oglasih. "Če se kar koli zgodi, oseba, ki bo skrbela zanjo, ne bo ostala brez sredstev," je še dejal. O tem, kaj počneta njeni osebni pomočnici, pa: "Z njo se igrata, zabavata jo, krtačita njeno čudovito belo dlako, skrbita za njene oči. Choupette je središče sveta. Če bi jo videli, bi me razumeli." V slogu prave dive ima celo tri imena ‒ Choupette, princesa Choupette in miss Choupette.

Kljub vsemu razkošju je Choupette ohranila nekatere mačje navade. "Rada ima stvari, ki sploh niso mačje igrače, na primer lesene kose, papir, nakupovalne vrečke," je dejal Lagerfeld.

Po smrti želi "izginiti kot živali v divjini"

Posmrtne ostanke oblikovalca, ki je bil več kot tri desetletja kreativni direktor modne hiše Chanel, bodo sicer na njegovo željo brez slovesnosti sežgali v krematoriju, nato pa njegov pepel verjetno raztrosili tam, kjer je bil raztresen pepel njegove mame, deloma pa bo pomešan s pepelom njegove velike ljubezni Jacquesa de Bascherja, s katerim sta bila skupaj skoraj 20 let in je v starosti 38 let umrl leta 1989 za posledicami aidsa.

Lagerfeld je v enem zadnjih velikih intervjujev za francosko modno revijo Numero aprila lani dejal, da bo zahteval sežig svojih posmrtnih ostankov in da pepel raztrosijo skupaj z maminim pepelom in pepelom njegove mačke Choupette, če bo poginila pred njim.

Da se bo njegov pepel "nekoč pridružil tistemu Jacquesa de Bascherja, ki se nahaja na skrivnem kraju", pa je povedal Marie Ottavi v biografiji o de Bascherju iz leta 2017. Polovico pepela je namreč shranil on, polovico pa družina de Bascherja. Kultni nemški modni oblikovalec in zadnji velikan visoke mode je leta 2015 povedal, da si po smrti želi "izginiti kot živali v divjini", saj se mu zdi pokop grozljiv. Prav tako ni želel javnih posmrtnih slovesnosti, kot je bila tista leta 2017 ob smrti francoskega pevca Johnnyja Hallydaya, ki so se mu zdele farsa.