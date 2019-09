Taraji P. Henson v eni izmed oblek v kombinaciji rdeče in rožnate barve. Foto: Reuters

V množici elegantnih večernih toalet je izstopala rožnato-rdeča kombinacija, za katero so se med drugimi odločile tudi Marisa Tomei, Taraji P. Henson in že omenjena Mandy Moore. Ker preproga, po kateri so se sprehajale noge slavnih, bogatih in priljubljenih, ni bila rdeča, pač pa vijolična, je bilo namreč več rdečih oblek kot običajno, saj ni bilo skrbi, da bi se zvezdnice zlile s podlago.

Modni kritiki so za videz na podelitvi, ki je potekala v gledališču Microsoft v Los Angelesu, za spremembo pohvalili dve članici klana Kardashian - starejšo Kim, ki je obline, ne pa tudi veliko kože, pokazala v elegantni črni toaleti Vivienne Westwood, in mlajšo polsestro, manekenko Kendall Jenner, ki je oči nase pritegnila z večerno obleko z rožnatim potiskom in zgornjim delom iz PVC-ja.

Pohvale si je pridružila tudi Emilia Clarke, zvezdnica serije Igra prestolov, ki je izbrala drzno obleko mornarske barve z izjemno globokim izrezom. Zendaya je dolge noge pokazala v zapeljivi zeleni obleki, Mandy Moore pa je navdušila tako z obleko kot z navihano pričesko.

Modni strokovnjaki so pohvalili tudi Gwyneth Paltrow, Kerry Washington, Catherine Zeta-Jones in Julio Louis-Dreyfus. Veliko je bilo tudi oblek v zlati in kovinski barvi pa tudi "princeskastih" oblek z veliko šifona in tila.

Emilia Clarke. Foto: Reuters

Kerry Washington. Foto: Reuters