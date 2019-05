Rihanna bo svoje uspešno modno znamko okrepila z udarnim sodelovanjem. Foto: EPA

Zvezdnica Rihanna je znamko Fenty Beauty ustvarila jeseni 2017, za letošnjo pomlad pa je napovedala veliko sodelovanje, s katerim se bo zapisala v modno zgodovino. Rihanna je namreč sklenila dogovor z največjim konglomeratom prestižnih znamk Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) in s tem postala prva temnopolta ženska, ki bo vodila znamko pod okriljem te priznane družbe in hkrati prva ženska, ki je za skupino ustvarila originalno znamko. Sicer bo Fenty prva nova originalna znamka v skupini LVMH po letu 1987. LVMH združuje okoli 70 znamk, med njimi so tudi Louis Vuitton, Dior in Givenchy.

Rihanna se je preko svojega glasbenega ustvarjanja skozi leta uveljavila tudi kot modna ikona, ki postavlja modne smernice. Pod znamko Fenty nastajajo oblačila, obutev in modni dodatki. V izjavi za javnost je Rihanna povedala, da je dobila "unikatno priložnost, da razvije prestižno modno hišo, v kateri ne bo umetniških omejitev." "Ne bi si mogla zamisliti boljšega partnerja, tako s kreativnega kot s podjetniškega vidika. Pripravljena sem pokazati svetu, kaj smo ustvarili," je dodala pevka.

Generalni direktor skupine LVMH Bernard Arnault je povedal, da bo imela Rihanna za razvoj znamke vso potrebno podporo, tako ekipo kot sredstva. "Vsi poznajo Rihanno kot čudovito pevko, toda skozi naše partnerstvo z znamko Fenty smo odkrili tudi pravo podjetnico in odlično voditeljico," je povedal Arnault.

Rihannina znamka je v lanskem letu zabeležila za okoli pol milijarde evrov prometa, v preteklosti pa je prejela številne pohvale zaradi zagovarjanja strpnosti in prizadevanja za vključevanje široke palete različnih ljudi ter prizadevanja za enakopravnost.