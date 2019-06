Veriga je bila ustanovljena leta 1969 v Dublinu (Irska). Foto: BoBo

Trgovino so poznavalci (pri Primarku jo predstavljajo z besedami: "Neverjetna moda po neverjetnih cenah") očitno nestrpno čakali, saj se jih je že pred odprtjem pred prvo slovensko poslovalnico zbralo več sto.

200 novih delovnih mest

Podjetje Primark je bilo ustanovljeno v Dublinu leta 1969, danes pa ima v lasti 372 trgovin v 12 državah (Irska, Združeno kraljestvo, Španija, Portugalska, Nemčija, Nizozemska, Belgija, Avstrija, Francija, ZDA, Italija in Slovenija). "Zaposlujemo več kot 75.000 ljudi, v zadnjem finančnem letu (2017/2018) pa smo odprli 16 novih trgovin ter s tem ustvarili več kot 4.500 novih delovnih mest," so zapisali v sporočilu za javnost ob odprtju slovenske poslovalnice in dodali, da bo trgovina v Sloveniji ustvarila 200 novih delovnih mest.

Trgovino je pomagal otvoriti tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ki je ob tem poudaril: "Vesel sem vsake investicije, ki zagotavlja nova delovna mesta in utrjuje zagon gospodarstva."