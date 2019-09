V kolekciji oblačil za prosti čas virtuoza v dresu Barcelone lahko najdete majice, puloverje s kapuco, srajce, kavbojke in jakne. Vsak kos pa ima na sebi Leov logotip.

Nekateri številko 10, drugi njegovo podobo, tretji so v barvah bele in sinjemode, ki jih 32-letnik nosi, kadar igra za domačo argentinsko reprezentanco. Poleg trgovine na Passeig de Gracia, eni izmed glavnih avenij v Barceloni, so izdelki na voljo tudi preko uradne spletne strani The Messi Store.

Za projektom stoji nogometaševa sestra Maria Sol Messi, ki je moči združila z Virgino Hilfiger, sestro slavnega modnega oblikovalca Tommyja Hilfigerja.

Foto: EPA

Dolgoletna sodna bitka z Massijem

Zvezdnik Barcelone in argentinske nogometne reprezentance je lani po sedmih letih dobil pravno bitko, v kateri je dobil dovoljenje, da lahko registrira svoje ime kot blagovno znamko za prodajo športnih artiklov.

Njegovi pravni zastopniki so prošnjo za registracijo vložili že pred osmimi leti, španski proizvajalec menjalnikov koles Massi pa nato pritožbo in je s tem onemogočil registracijo znamke nogometašu Messiju.

Evropsko sodišče je nazadnje le odločilo, da je tako slaven, da ne more priti do zamenjave z drugimi poslovnimi subjekti. Sodniki so v razsodbi navedli, da sta znamki fonetično sicer zelo podobni, vendar špansko podjetje nima prav, ko trdi, da je Messi znan le med ljudmi, ki spremljajo nogomet in šport.