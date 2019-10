Podelili so dve nagradi - zmagovalca je izbrala strokovna žirija v sestavi Goga Štiftar, Gili Biegun, Andrea Varga, Anžej Dežan in Mimi Antolovič, drugo nagrado pa je podelilo občinstvo na socialnih omrežjih, izbrali pa so tudi najbolj perspektivnega oblikovalca Fakultete za dizajn.

Strokovna žirija je nagrado WOW International namenila oblikovalskemu tandemu Mateyaneira. Za blagovno znamko stojita dve modni in industrijski oblikovalki, Mateja Dujić in Neira Sinanbašić. Njuno prijateljstvo sega že v srednjo šolo, zato so ju podobni okusi in oblikovalska estetika privedli do skupnega ustvarjanja v svetu mode.

Mateyaneira. Foto: LJFW/Jure Makovec

Nagrada Digi WOW, ki jo je izbralo občinstvo z glasovanjem na socialnih omrežjih, je romala v roke oblikovalca Damirja Rakovića, ki ustvarja znamko Ponorelii - ta je zasnovana na podlagi čiste fantazije recikliranja že obstoječih poliestrskih tkanin.

Damir Raković Ponorelii. Foto: LJFW/Jure Makovec

Nagrado WOW za najboljšo kolekcijo letošnje edicije LJFW je prejela mlada oblikovalka Anja Medle, ki se je na LJFW s kolekcijo samostojno predstavila prvič.

Anja Medle je mlada modna oblikovalka, trenutno še študentka 2. letnika magisterija na Naravoslovnotehniški fakulteteti v Ljubljani. V njenih kolekcijah se pogosto prepletata moška resnost in ženska nežnost in igrivost. Navzven “resne” silhuete večkrat popestri z detajli, ročnimi spretnostmi, navdihnjenimi iz kulturne dediščine, in igro barv.



Anja Medle. Foto: LJFW/Jure Makovec

Nagrado za najboljšo kolekcijo študentov Fakultete za dizajn je prejela Valentina Kolander.

Na ljubljanskem tednu mode se je predstavilo 32 domačih in tujih oblikovalcev.