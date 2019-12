Z razstavo razkrivajo zgodovino, družbeno vlogo in simbolično vrednost obuval od klasičnih do modernih časov.

V grškem svetu so bile debelina podplata, barva in okrasi lastnosti, ki so ljudem omogočale prepoznavanje statusa uporabnika. Foto: Uffizi

Foto: Uffizi

Postavitev združuje 80 eksponatov. Videti je mogoče obuvala, ki so bila v uporabi od 5. stoletja pr. n. št. do 4. stoletja, razstavljene pa so tudi poslikane vaze in reliefi.

Poleg tega so v razstavo vključene sodobne replike antičnih obuval. Med njimi so modeli, ki so jih izdelali za velike hollywoodske produkcije, med drugim sandali, ki jih je Elizabeth Taylor nosila v filmu Kleopatra, ter obuvala Charltona Hestona v filmu Ben-Hur, Russlla Crowa v Gladiatorju in Colina Farrella v filmu Aleksander.

Videti pa je mogoče tudi čevlje vrhunskih modnih znamk in oblikovalcev, kot so Genny, Celine, Richard Tyler, Rene Caovilla in Donna Karan.