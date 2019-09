Wes Gordon (Carolina Herrera) ni skoparil z ničemer. Foto: Reuters

Modni oblikovalci se morajo v času, ko vse več ljudi kupuje oblačila prek spleta (in na podlagi tega, kar na fotografijah in videih, objavljenih na družbenih omrežjih, vidijo na zvezdnikih oz. vplivnežih), prilagajati novonastalim razmeram. Ameriški kreatorji so tako tudi tokrat kar tekmovali, kdo si bo za prizorišče svoje modne revije izbral bolj nenavadno kuliso in tako pritegnil pozornost čim več zvezdnikov. Če bodo oni nosili njihova oblačila, jih bo morda še kdo ...

Tom Ford je tako svoje manekenke poslal kar na opuščeno postajo podzemne železnice. In po poročanju AP-ja je tudi kolekcija sledila isti rdeči niti oziroma podobam opuščenih tirov, železnih drogov, pa tudi varnostnih jopičev, pisanih delavskih pajacev in še česa, ki so Fordovo kolekcijo zaznamovali tako glede na obliko kot po barvah.

Tommy Hilfiger med modno revijo. Foto: Reuters

Po drugi strani pa so se pri modni znamki Oscar de la Renta, ki jo zadnja tri leta vodita Laura Kim in Fernando Garcia, držali preverjenega recepta: kolekcijo za prihodnjo pomlad in poletje so tako zaznamovali rožasti vzorci in ogrinjala, v katerih bi se vsak multimilijonar (kar je tudi ciljno občinstvo) brez sramu pojavil na plaži v kakšnem luksuznem letovišču.

Najbolj je za zdaj navdušil Wes Gordon, ki ustvarja za modno znamko Carolina Herrera, s svojo raznoliko kolekcijo, polno močnih barv, različnih vzorcev ‒ od črt do pik in celo rožastih vzorcev ‒ in materialov. In medtem ko bi bilo pričakovati, da bo takšna kolekcija, predstavljena v steklenem paviljonu sredi parka, preveč raznolika in posledično ne bo sledila neki rdeči niti, se je Gordon res izkazal ‒ vse skupaj mu je uspelo preplesti na naraven in razumljiv način, pišejo modni poznavalci.

Nekaj posebnega pa je bila brez dvoma modna revija Tommyja Hilfigerja v stilu 70. let prejšnjega stoletja in organizirana na cesti ob gledališču Apollo v newyorškem predelu Harlem.