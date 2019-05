'Če že ne spreminjam forhanda ali servisa, moram vsaj pričesko in obleke,' je dejala v Parizu. Foto: AP

Verjetno se še spomnite oprijetega črnega dresa, v katerem se je ameriška tenisačica na Roland Garrosu pojavila lani. Sama je trdila, da ji je takšno oblačilo pomagalo proti krvnim strdkom, potem ko se je vračala na igrišča po rojstvu hčerke Olympie Alexis, a pariški organizatorji niso našli posluha zanjo.

Predsednik francoske teniške zveze Bernard Giudicelli je menil, da je takšna teniška oprava "neprimerna" in jo je za letos prepovedal.

Zato so mnogi nestrpno čakali, v čem se bo Serena v Parizu pojavila tokrat. In znova je poskrbela za pozornost medijev, saj je na igrišče v prvem krogu, ko se je pomerila z Rusinjo Vitalijo Djačenko, stopila v črno-beli zebrasti opravi. Med ogrevanjem je nosila jopico, na katerih so bile francoske besede kraljica, prvakinja, mama in boginja. Pod jopico je nosila top z mrežastim dodatkom nad trebuhom, njeno krilo pa ima velik razporek.

"Težko je biti Serena Williams"

Seveda je morala Serena, 23-kratna zmagovalka turnirjev za Grand Slam, po zmagi novinarjem pojasnjevati napis na jopici. "Te besede mi veliko pomenijo in služijo kot opomnik vsem, da so lahko vsi prvaki. To je moje sporočilo," je dejala. Kaj pa četrta beseda - déesse, kar v francoščini pomeni boginja? "Da, to je res težka beseda. A težko breme je tudi biti Serena Williams," je odgovorila.

Njen lanski dres po navdihu iz filma Črni panter. Foto: AP

Podprla je tudi odločitev ameriškega velikana športne opreme Nike, da ne bo več finančno kaznoval športnic, ki jih oblači, če si bodo zaradi nosečnosti vzele tekmovalni odmor. "To politiko bodo spremenili, po novem podpirajo ženske, ki si želijo ustvariti družino," je dejala 37-letnica.

Serena se bo v drugem krogu pomerila z zmagovalko dvoboja med Slovenko Dalilo Jakupović in Japonko Kurumi Naro.

Američanka se je po poročanju britanskih medijev sicer pred začetkom turnirja v Parizu ustavila v Londonu, kjer je bila med prvimi, ki so spoznali Archieja, sina britanskega princa Harryja in njegove žene Meghan, vojvodinje Suseške. Meghan in Serena sta namreč dobri prijateljici.