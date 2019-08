Foto: Reuters

Zelena industrija je kavno usedlino že uporabila pri izdelavi pohištva, posode, črnila za tiskanje in biogoriv, toda Havrilenko je pionir pri uporabi tega materiala za oblikovanje sončnih očal, ki zato dišijo po sveže praženem napitku.

"Pomembno je, da je kava črna, kar je tudi klasična barva sončnih očal, ki ustreza vsem. Kot drugo, pa je na svetu ogromno kavnih zrn, na milijone ton," našteva oblikovalec, ki prihaja iz znane družine optikov in ima na tem področju 15-letne izkušnje tudi sam. Vseeno pa je moral najprej zavreči vsaj 300 vzorcev, preden je ustvaril popolna sončna očala, ki jih trži pod imenom Ochis coffee in jih prodaja za dobrih 70 evrov.

"Zeleni" modni dodatek

Največja prednost očal, ki so izdelana iz kavnih zrn in zlepljena skupaj s pomočjo rastlinskega olja, je to, da se, potem ko se jih uporabnik naveliča in odvrže v smeti, po desetih letih spremenijo v gnojilo.

Za projekt Ochis coffee je začetna sredstva začel zbirati na platformi Kickstarter, kjer je dobil 12.000 evrov zagona. Havrilenko pravi, da je le 10 odstotkov kupcev iz domače Ukrajine, sicer pa je prepričal tudi radovedneže iz Zahodne Evrope, ZDA, Japonske in Avstralije.

"Naša osnovna ideja je, da bi promovirali izdelavo neškodljivih izdelkov in ozaveščali glede primernega odlaganja odpadkov," je še pojasnil mladi izumitelj.