65-letni Kim Chil-doo je v svetu mode izredno uspešen. Foto: Reuters

Začetnik pravega buma zrelih modelov v državi je 65-letni Kim Chil-doo, ki Južne Korejke osvaja z dolgimi sivimi valovitimi lasmi in košato brado. Lani je postal prvi maneken v državi, ki je že zakorakal v jesen življenja, s čimer so se mu izpolnile življenjske želje.

"Ko sem bil mlad, sem vedno želel vstopiti v modni svet, a si tega nisem mogel privoščiti, saj sem potreboval redno službo. Zato sem se pred fotoobjektive podal zdaj – in vesel sem, da sem naredil ta korak. Starost je le beseda," je dejal, medtem ko je čakal v vrsti za casting, kjer so iskali manekene za eno izmed prihajajočih modnih revij v Seulu.

Kimov uspeh je spodbudil na tisoče njegovih sovrstnikov, da so na stara leta začeli snemati vloge in odprli svoj kanal na YouTubu. Spet drugi starejši so začeli po vzoru znamenitega korejskega popa, imenovanega K-pop, ustanavljati svoje glasbene skupine, nekateri so odprli svoje lokale s prehrano ali ročnimi spretnostmi.

A za nekatere Južne Korejce je služba po upokojitvi bolj nuja kot želja, saj podatki Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) kažejo, da kar polovica Južnih Korejcev, rojenih po drugi svetovni vojni, živi v revščini, kar je največ izmed vseh držav članic OECD-ja. Mnogi zato iščejo slabo plačana, priložnostna dela za dodaten zaslužek.

Trg vse večji

Podobno kot na Japonskem se tudi južnokorejska družba hitro stara, zato se širi tudi tržišče, namenjeno tej generaciji. Medtem ko polovica sveže upokojenih Južnih Korejcev živi v samoti in revščini, pa ima druga polovica veliko kupno moč, veliko prihrankov na banki in lastništvo nepremičnin.

V največji verigi trgovin z oblekami Lotte so dejali: "Starejše stranke so postale izjemno pomembne, predvsem na področju mode, saj veliko denarja zapravijo za svoje obleke, potem ko so desetletja skrbele predvsem za družino."

Leta 2050 bo po napovedih v Južni Koreji na vsakih sto ljudi, starih od 15 do 64 let, 71 takšnih, ki bodo starejši od 65 let. Leta 2014 je bilo takih 17 odstotkov. S tem bo Južna Koreja za Japonsko in Španijo postala država s tretjim najstarejšim prebivalstvom na svetu.