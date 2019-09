Peter Lindbergh je iskal naravno lepoto, ki jo je najraje ovekovečil s črno-belimi fotografijami. Foto: EPA

Bil je glasen kritik digitalne obdelave fotografij. V spremni besedi svoje knjige Shadows on the Wall je zapisal, da bi moral vsak fotograf svojo ustvarjalnost in vpliv uporabiti za to, da bi ženske in moške osvobodil terorja mladosti in perfekcije. "Prvo pravilo lepote je resnica," je v intervjuju za CNN leta 2016 dejal Lindbergh. "Ko listaš po modnih revijah, ženske na obrazu nimajo nikakršnih sledi preteklosti ali česarkoli ... so popolnoma zabrisane in obdelane. Po mojem mnenju je to noro," je dejal Lindbergh in dodal, da so sanje o perfekciji in večni mladosti po njegovem mnenju smešne.

O smrti priznanega fotografa, ki je preminul pri 74 letih, je širšo javnost prek družbenega omrežja Instagram obvestila njegova družina. Žalujoči svojci so zapisali, da je Lindbergh za sabo pustil veliko praznino, podrobnosti o vzroku smrti pa niso razkrili.

Sloviti Lindbergh je s svojim delom odločilno vplival na to, da so manekenke, kot je Kate Moss, dosegle svetovno slavo. Foto: EPA

Peter Lindbergh se je rodil leta 1944 v poljskem mestu Leszno, odraščal pa je v nemškem Duisburgu. Po študiju na berlinski akademiji za umetnost in umetniškem kolidžu Krefeld, se je nad fotografiranjem navdušil po tem, ko je fotoaparat kupil, da bi fotografiral otroke svojega brata.

V objemu z Umo Thurman in Helen Mirren, ki ju je Lindbergh fotografiral za Pirellijev koledar. Foto: EPA

V začetku kariere je bil dve leti asistent nemškega fotografa Hansa Luxa. Prvi fotografski studio je odprl leta 1973 v Düsseldorfu, pet let kasneje pa se je preselil v Pariz, kjer je delal za revijo Vogue in sodeloval s številnimi znanimi ljudmi iz sveta mode. Mnogi poznavalci mu pripisujejo eno ključnih vlog v vzniku fenomena supermodelov, ki se je pojavil v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Prelomno točko naj bi predstavljalo fotografiranje za januarsko naslovnico britanskega Voguea leta 1990, ko je Linderbergh sodeloval z Naomi Campbell, Lindo Evangelisto, Tatjano Patitz, Christy Turlington in Cindy Crawford.

Lindbergh se je podpisal tudi pod tri Pirellijeve koledarje - leta 1996, 2002 in 2017 - pri tem pa je ovekovečil igralke, kot so Lupita Nyong'o, Helen Mirren in Uma Thurman. Pred objektiv njegovega fotoaparata so se v njegovi karieri postavile tudi številne druge zvezdnice, med njimi pevka Tina Turner, plesalka in koreografinja Pina Bausch in manekenka Gigi Hadid. V okviru enega svojih zadnjih projektov je Lindbergh za revijo Vogue fotografiral aktivistko Greto Thunberg, igralko Salmo Hayek in novozelandsko premierko Jacindo Ardern.

Na fotografovo smrt so se odzvali številni ljudje iz sveta mode. "Pogrešali ga bomo vsi, ki smo ga poznali ali delali z njim, pa tudi tisti, ki so občudovali njegove fotografije," je dejal urednik britanske izdaje Voguea Edward Enninful. Preko družbenih omrežij so se mu poklonile tudi številne druge znane osebnosti, med njimi igralka Charlize Theron, ki ga je označila za genija in absolutnega mojstra svoje obrti.