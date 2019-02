Foto: AP

Kot poroča francoski časnik Paris Match, so Lagerfelda v bolnišnico odpeljali v ponedeljek zvečer, umrl pa je v torek zjutraj.

Poleg kreativnega vodenja luksuzne modne hiše Chanel (od leta 1983), je bil tudi na čelu italijanske modne hiše Fendi, ki slovi po izdelkih iz krzna in usnja. Imel je tudi lastno modno znamko, katere logotip je zaznamovala njegova ikonična podoba: beli lasje, speti v konjski rep, in črna sončna očala. Vedno je nosil rokavice brez prstov in poškrobljene ovratnike, pogosto je imel v rokah pahljačo.

Lagerfeld je bil znan po tem, da je skrbno varoval podatke o svojem resničnem datumu rojstva, a velja, da je bil rojen leta 1933 v Hamburgu. Večkrat je izjavil, da je plemiškega porekla, vendar je bil po dostopnih podatkih "zgolj" sin poslovneža, ki se je ukvarjal s pridelavo in uvozom mleka v prahu.

Hodil je na zasebno šolo, nato pa se vpisal na licej v Parizu, kjer se je osredotočil na risanje in zgodovino. Modno kariero je začel kot asistent Pierra Balmaina, ustanovitelja zveneče modne hiše Balmain, kasneje pa je oblikoval kolekcije visoke mode pri hiši Jean Patou. Sprva njegove kreacije modne srenje niso navduševale, tudi sam se zgodnjih 60. spominja kot časa, ko se je dolgočasil, zato se je želel vrniti v šolo, a se je nato raje posvetil "študiju življenja" in dve leti preživel pretežno na plažah.

Leta 1963 je začel oblikovati za rimsko hišo visoke mode Tiziani, že 1964. pa prišel nazaj v Pariz k hiši Chloe, kjer je kmalu bdel nad celotnimi kolekcijami. Leta 1970 je na kratko sodeloval z rimsko hiši Curiel, a ostal zvest Chloe. Od leta 1965 je sodeloval s hiši Fendi, zanje je oblikoval krzno, oblačila in modne dodatke. Posvečal se je tudi oblikovanju kostumov za gledališče, med njimi za slovita milansko Scalo in dunajski Burgtheater, pa Salzburški festival.

Marca 1987 na reviji Chanel v družbi svoje muze Ines de la Fressange. Foto: AP

Mednarodna slava je prišla v 80., ko se je zavihtel na čelo hiše Chanel, prav on je bil tisti, ki je v logotip umestil prepletena C-ja. Ostalo je, kot pravijo, zgodovina ... Chanelove slavne muze je izbiral lastnoročno, vsakih nekaj let si je izbral (lepo in bogato) dekle, ki se je nato pod žarometi pojavljalo v Chanelovih kreacijah in Lagerfelda spremljalo na družabnih dogodkih in rdečih preprogah.

Tako zaradi njene lepote kot izbranega porekla je Lagerfeld oboževal monaško kneginjo Caroline, hčer kneza Rainierja in hollywoodske dive Grace Kelly. Foto: AP

Med najbolj ikoničnimi so bile denimo Ines de la Fressange, Claudia Schiffer, Vanessa Paradis, Kate Moss, v zadnjem času pa Cara Delevingne in Kendall Jenner ter Lily-Rose Depp in Kaia Gerber, prva hči Paradisove, druga Cindy Crawford. Navduševal se je tudi nad igralkami, očarale so ga denimo Diane Kruger, Julianne Moore, Tilda Swinton, Kirsten Stewart, pa, morda manj pričakovano, tudi popzvezdnice, kot sta Lily Allen in Miley Cyrus.

Na reviji kolekcije Chanel za pomlad/poletje 1996 v družbi najbolj iskanih supermanekenk tistega časa: Cindy Crawford, Linde Evangeliste in Claudie Schiffer. Foto: AP

Prav Lagerfeld je odkril manekenko eksotičnega videza Devon Aoki, Američanko japonskih korenin. Foto: AP

Karl Lagerfeld je precej prahu dvigal s svojimi izjavami. Veliko pomembnosti je pripisoval (svoji) zunanjosti, tako je leta 2001, ko je v 13 mesecih izgubil 42 kg, pojasnil: "Naenkrat sem si zaželel, da bi se lahko oblačil drugače, da bi nosil oblačila, ki jih oblikuje Hedi Slimane. A zaradi teh kosov, ki so jih nosili zelo, zelo suhi fantje - ne pa moški mojih let - sem moral shujšati vsaj 40 kg. Vzelo mi je točno 13 mesecev." Kasneje je njegova skrajna dieta, ki jo je posebej zanj sestavil zdravnik Jean-Claude Houdret, postala tudi predmet knjige Dieta Karla Lagerfelda.

Kot omenjeno, je bil znan tudi po tem, da je vedno brez dlake na jeziku, pogosto je kritiziral tako slavne osebnosti kot navadne smrtnike, pogosto na osnovi njihovega videza. Trdil je, denimo, da (pre)suhe manekenke motijo samo "debele mamice, ki z vrečkami čipsa sedijo pred televizijo".

Neizmerno je oboževal svojo belo mačko Choupette, za katero je nekoč izjavil, da bi se želel poročiti z njo, napovedal naj bi tudi, da bo mački, ki je prava zvezda družbenih omrežij, po smrti zapustil vse svoje imetje.