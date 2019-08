"Nikoli nisem želela biti nespoštljiva do kitajske državne suverenosti," se je hitro opravičila Donatella Versace. Foto: Reuters

Versace je razburil kitajsko javnost z majico, ki je imela na hrbtni strani natisnjen seznam mest in držav, na katerem sta Hongkong in Macao označena kot samostojni državi. Sprožil se je plaz kritik na družbenih omrežjih, nekateri ambasadorji Versaceja na Kitajskem, med njimi priljubljena kitajska igralka Yang Mi, pa so odpovedali sodelovanje s to modno hišo.

Modni velikan je majico umaknil iz prodaje in se opravičil Kitajski. "Žal nam je. Radi imamo Kitajsko in spoštujemo njeno suverenost ter ozemeljsko celovitost," so sporočili. Dodali so, da so vse majice s spornim seznamom uničili. Opravičila se je tudi kreativna direktorica Donatella Versace.

"Iskreno mi je žal zaradi nedavne nesrečne napake našega podjetja, o kateri se trenutno razpravlja na različnih družbenih omrežjih. Nikoli nisem želela biti nespoštljiva do kitajske državne suverenosti, zato se osebno opravičujem za netočnosti in za kakršno koli stisko, ki so jo netočnosti povzročile," je Donatella zapisala na družbenem profilu Instagram.

Kitajce je razburila tudi majica modne znamke Coach, na kateri sta kot samostojni državi opredeljena Tajvan in Hongkong. Podjetje se je danes odzvalo s sporočilom, v katerem je obžalovalo hudo napako ter dodalo, da so iz prodaje umaknili vsa oblačila "z resno pomanjkljivostjo". Popravili so tudi svojo spletno stran, na kateri je bil Hongkong omenjen med državami. Tudi Coach je zaradi incidenta izgubil najmanj eno ambasadorko, in sicer kitajsko manekenko Liu Wen.

Kitajska filmska zvezdnica Yang Mi je po incidentu prekinila sodelovanje z modno hišo Versace. Foto: EPA

Modna hiša Givenchy pa je bila deležna kritik zaradi črne majice, na kateri sta Hongkong in Tajvan omenjena ločeno od kitajskih mest. Sodelovanje z Givechyjem je odpovedal priljubljeni pevec fantovske skupine TFBoys Jackson Yee. Za spodrsljaj so se opravičili prek kitajskega družbenega omrežja Weibo, v sporočilu pa med drugim izpostavili, da spoštujejo kitajsko suverenost ter odločno podpirajo načelo ene Kitajske.

Kitajske oblasti so v zadnjem času vse strožje do tujih podjetij pri označevanju Hongkonga, Macaa in Tajvana, ki so del Kitajske, a imajo poseben status. Lani je na Kitajskem razburil ameriški trgovec Gap z majico z zemljevidom Kitajske, na katerem ni bilo Tajvana.