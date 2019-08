Sampaiova je na svojem Instagramu nedavno objavila fotografijo iz snemanja za Victoriino linijo PINK. "V zaodrju @vspink #vspink #kampanja #reprezentativnost #raznolikost #lepota," je zapisala ob fotografiji.

Ob tem je objavila tudi video s podnapisom "Nikdar ne nehajte sanjati, ljudje #vspink #kampanja #reprezentativnost #raznolikost #lepota /.../".

Sampaiova je leta 2017 pisala modno zgodovino, ko je postala prva transspolna manekenka na naslovnici Voguea.

"Prva transseksualka pri VS! To me tako osrečuje," je tvitnila Lais Ribiero, še ena Brazilka v vrsti Victoriinih "angelčkov".

Sampaiova je leta 2017 postala prva transspolna manekenka na naslovnici revije Vogue. Foto: AP

"Uau, končno!" pa je zapisala Laverne Cox, zvezdnica serije Oranžna je nova črna in verjetno najbolj znana transspolna zvezdnica in aktivistka.

Izjave, ki so razburkale javnost

Pri Victoria's Secret sicer Valentininih objav niso komentirali, je pa dejstvo, da se skuša podjetje na novo definirati ob opaznem padcu prodaje in po lanskoletnih kontroverznih izjavah tržnega direktorja Eda Razeka o potencialnem angažmaju transspolnih modelov in modelov močnejše postave.

"Če me sprašujete, če smo razmišljali, da bi v našo modno revijo vključili transspolno manekenko ali manekenko močnejše postave, da, smo," je dejal Razek novembra lani za revijo Vogue.

"Ali razmišljam o raznolikosti? Da. Ali znamka razmišlja o raznolikosti? Da. Ali ponujamo večje številke? Da. Ampak, ali bi morali to pokazati tudi na naši modni reviji in imeti na njej transseksualce? Ne. Ne, mislim, da bi morali.

"Zakaj? Ker je revija fantazija. 42-minutni šov. Edini svoje vrste na svetu in katerakoli druga modna znamka na svetu bi pograbila ta šov v minuti, vključno s tekmeci, ki nergajo nad nami. Nergajo pa, ker smo vodilni."

Nad Razekovimi izjavami je bila ogorčena tudi Halsey, ki je bila lanskoletna glasbena gostja šova Victoria's Secret. Foto: AP

Tudi Halsey ogorčena

Razek se je po pogromu javnosti in nekaterih zvezdnikov za svojo izjavo kasneje opravičil.

"Moja izjava je bila netaktna. Opravičujem se. Da sem jasen, absolutno bi najeli transspolni model za našo revijo. Saj smo že imeli transspolne modele na naših kastingih ... a jim, kot mnogim drugim, ni uspelo priti v izbor ... A ni nikdar šlo za spol. Občudujem in spoštujem njihovo potovanje, da bi sprejeli same sebe."

Nekaj tednov kasneje je biseksualna pevka Halsey, ki je nastopila kot glasbena gostja na lanski modni reviji Victoria's Secret, na Twitterju zapisala, da "nekaterih izjav glede modne revije preprosto ne more ignorirati".

Slovita znamka spodnjega perila išče novo podobo, ki naj bi bila bolj časom primerna. Foto: AP

"Kot pripadnica skupnosti LGBT, nimam nobene tolerance do pomanjkanja vključevalnosti. Še posebej ne, če so vzgib za to stereotipi," je zapisala.

"Če ste trans in berete to, zaradi teh izjav pa ste se počutili izločene ali izničene, prosim, vedite, da imate zaveznike. Stojimo z vami v solidarnosti, popolno sprejemanje pa je edina "fantazija", ki jo jaz podpiram ..."

Modni šov Victoria's Secret je eden najbolj spektakularnih in gledanih, a, kot kaže, ga letos prvič po 20 letih ne bo, prav zaradi iskanja nove identitete znamke.