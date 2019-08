Tudi člani zasedbe Jazzva bodo prepevali Abbine uspešnice. Foto: SOJ RTV SLO/Adrijan Pregelj

Tekmovanje že drugič organizirata Evropska televizijska zveza (EBU) in fundacija Interkultur, na njem pa bo nastopilo deset amaterskih zborov in vokalnih skupin iz Slovenije, Belgije, Danske, Nemčije, Latvije, Norveške, Škotske, Švedske, Švice in Walesa. Cilj tekmovanja je izbrati najboljšo vokalno skupino v Evropi, Uredništvo glasbenih in baletnih oddaj Televizije Slovenija pa je za tekmovanje izbralo vokalno skupino Jazzva. Denarno podporo odpravi Jazzve na dogodku je dal tudi Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Za sodelovanje nacionalne televizije na tekmovanju pa skrbi vodja slovenske delegacije, urednik oddaj Daniel Celarec.

Prenos tekmovanja Evrovizijski zbor leta 2019 bo na TV Slovenija 1 potekal od 20.40 naprej. Pred prenosom si boste lahko ogledali reportažo o zboru Carmen manet, zmagovalcu tekmovanja Evrovizijski zbor 2017.

Slovenija brani mesto zmagovalca

Carmen Manet so slavile na zadnjem izboru leta 2017. Foto: RTV Slovenija

Na prvem tekmovanju leta 2017 so zmagale ravno slovenske predstavnice, ženski komorni zbor Carmen manet. Lanske zmagovalke se bodo tekmovanja v Göteborgu na Švedskem udeležile kot častne povabljenke, na odru pa bo strokovna žirija med desetimi nastopajočimi skupinami izbrala novega zmagovalca. Letošnjo žirijo sestavljajo oče modernega petja a cappella Deke Sharon, legendarni britanski skladatelj John Rutter in Katarina Henryson, ustanovna članica švedske vokalne skupine The Real group.

Nastopajoči bodo najprej zapeli 4-minutno skladbo, ki jo bo žirija sproti ocenila. Po koncu ocenjevanja bodo izbrali tri skupine, ki bodo zapele še krajšo, 3-minutno skladbo, in nato med njimi izbrali zmagovalno. Vse skupine pa so same določile skladbe, ki najbolje predstavljajo njihove države in njihovo ustvarjanje. Slovenski predstavniki bodo zapeli skladbi Spominčice in Bejži ftiček, obe priredbi slovenskih ljudskih pesmi. Poleg tekmovalnega bodo vsi nastopajoči v spremljevalnem programu skupaj prepevali še najslavnejše uspešnice švedske skupine ABBA.

Trenutna zasedba Jazzve soustvarja od lani, njihova umetniška vodja je Jasna Žitnik (spredaj). Foto: SOJ RTV SLO/Adrijan Pregelj

Kdo so Jazzva?

Vokalna skupina Jazzva je bila ustanovljena pred 14 leti. Ustanovni člani, ki so v tistem času prepevali v različnih vrhunskih slovenskih pevskih zborih, so se odločili, da potrebujejo več glasbene svobode in ustvarjalnosti, bolj divje ritme in glasnejši zvok. Skupino zadnjih deset let vodi in razvija Jasna Žitnik, poleg nje pa v skupini prepevajo še Katja Kovačič, Anja Hrastovšek, Jon Leskovec, Klemen Dovjak, Andrej Perdih, Anej Kebrič in Jure Matoz.

Jazzvin repertoar sestavljajo pesmi iz najrazličnejših žanrov: od popa, rocka in džeza do aranžmajev ljudskih pesmi in še mnogo drugega. Prav letos poleti se nam obeta njihova prva zgoščenka. Ljubijo izzive in rastejo iz leta v leto ter imajo vedno večje ambicije, ki jih uresničujejo s koncertiranjem, organiziranjem koncertov, snemanjem in udeležbo na festivalih. Poleg nastopanja vsako jesen v Ljubljani organizirajo tudi Popjazziado, zdaj že tradicionalen festival vokalnih skupin. Pohvalijo se lahko tudi s številnimi nagradami.