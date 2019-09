Svetel pramen, bela očala, lep pogled, seksi nasmeh in predvsem veliko moških v frizerskem salonu, na tenis igrišču, v fitnesu in džakuziju. "Ideja je bila, da se Magnifica dotika nek moški, medtem ko je on v džakuziju z drugimi tipi. Ko je lastnik velnesa slišal komad, je rekel, da tu notri se pa že ne bodo pedri kopali". Tako se režiser Ven Jemeršić spominja incidenta s snemanja Magnificovega videospota Halo, gospodična, ki je valove slovenskega morja razburkal čez vso Slovenijo, tudi s provokativno naslovnico zgoščenke Sexy Boy (2000), na kateri Robert Pešut okičen z zlato zapestnico in prstanom na mezincu desne roke pozira v spodnjicah gepardovega potiska.

Sceno na snemanju so izvedli, sicer v prirejeni različici, namreč, ko lastnik velnesa ni gledal, "smo hitro dali eno rokico, da je Magnifica pošlatala," se danes z nasmeškom spominja glasbenik, pesnik in predvsem režiser Ven Jemeršić.

Kultura videospotov v Sloveniji je pogosto premikala meje, pa naj je Gregor Skočir razkazoval svoje mednožje, Fredi Miler s premočrtnimi obrvmi košatih razsežnosti v neonskem telovniku poplesaval v vaškem lokalu, Klemen Klemen pa s kladivom nokavtiral napihljivo Ančko ali pa, ko je kiborg v 3D-animirani zgodbi za Siddhartino pesem Platina (2002) poskušal prebiti zidove trdnjave, v kateri je bilo ujeto dekle. In pa, videospot za pesem Šakala štajerske dekliške zasedbe Power Dancers se je v tistem času kosala s svetovno produkcijo pop izvajalcev, kot je bila Britney Spears.

Po drugi strani, pa bi se lahko vprašali, ali bi bila danes skupina Matter kar je, če ne bi bilo Kуклe Kesherović? Retorično vprašanje lahko ostane ovito v provokativno smelost trditve, a vizualni učinek videospota Meduze je zagotovo ustoličil kamniški trojec, ki je v nekem trenutku obnorel urbano sceno v Sloveniji.

Še ne tako dolgo nazaj, kakšna tri ali štiri desetletja, so morali glasbeniki izpolniti štiri kriterije, da so se sploh lahko podali na glasbeni trg: poleg same glasbe, je bila še kako pomembna celostna podoba ovitka zgoščenke (CD), ki je marsikdaj presegla prvotni namen informiranja in postala umetniška stvaritev, izvajalec je moral imeti svoj prepoznavni logotip in seveda videospot, ki pa je bil v tistih časih nadgradnja predvsem prvih dveh elementov. Ta medij je bil namreč toliko pred svojim časom, da je moral čakati dolga dolga leta, preden je končno dobil svoj pravi medij - spletno platformo, na kateri se mu je snelo do konca; o funkciji 'glej za nazaj' pa smo lahko otroci MTV-ja samo sanjali …

"Kar je razlika med današnjim gledanjem videospotom, ki ga lahko, če hočeš, klikneš, in ga vidiš, je, da je bil to takrat večji dogodek, saj si ga lahko videl le ob določeni uri, moral si ga posneti, če si ga hotel videti. Okoli tega se je dogajalo malo več tistega vznemirjenja," ugotavlja prekaljeni režiser Ven Jemeršič, ki je v svoji karieri posnel več kot 190 videospotov in 600 oglasov, poleg soustvarjanja osmih celovečernih filmov je letos izšel njegov dokumentarni prvenec o slovenskem izumitelju Petru Florijančiču Stoletje sanj.

Predstavnica nekaj let mlajše generacije vizualne umetnosti, režiserka Kукла Kesherović, katere videospot Mišići za izvajalko Senidah kraljuje s 40 milijoni ogledov na Youtubu, pa ocenjuje, da je videospot "najboljša oblika za današnji čas, saj povprečen gledalec nima več kot treh minut koncentracije. Dosegljiv je na klik, ni treba čakati, da bo na televiziji. Tvoja naloga je, da se pri gledalcu nekaj zgodi, da pesem podpreš, predstaviš svojo vizijo tega zvoka".

'Razvrednotenja dela' in upadanja 'hypa', ki ga opaža Jemeršič, Kукла ne vidi, "le spremenil se je," pravi režiserka, katere videospoti služijo estetiki umetnosti in poigravanju z detajli. "Če Ariana Grande objavi, da bo ob 20.00 premiera njenega videospota, se ljudje dejansko zberejo na Youtubu, kjer je premiera v živo. Dva milijona ljudi se pogovarja med seboj in čaka in odšteva dve uri pred premiero. Ta videospot se potem deli, posamezniki snemajo iste kadre, ki so v njem. Zdi se mi, da je to navdušenje le na drug način."

Videospotnice, oddaja, ki je zatresla glasbeno sceno

Dejstvo, da so glasbene založbe vajeti spustile iz rok, saj preprosto niso mogle več konkurirati brezplačnemu spletu, je pomenilo, da so "strošek produkcije preložile na glasbenika," pove Jemeršić.

"Včasih smo lahko dali režiserji več sebe v izdelek, tudi reklamni oglasi so bili bolj odprti do novih in norih idej, kot danes. Televizija je dirigirala, kateri spoti bodo šli dalje in kateri ne. Bolj kakovostni so šli dalje na oddaje kot so Videospotnice, drugi pa niso prišli nikamor, saj takrat še ni bilo Youtuba. Če si hotel priti v prestižni moment neke oddaje, si moral vložiti neka sredstva, najeti režiserja, dobre kamere," razlaga Ven, ki je podpisan pod bogat nabor videospotov, vse od Magnifica, Big Foot Mame, Zaklonišča prepeva, Adija Smolarja, skupine Psihomodo Pop in Dan D do Severine, Jinxov, Power Dancers, Anje Rupel, Pasjega kartela, Klemna Klemna in Valentina Kanzyanija.

"Mi smo začeli zelo neodvisno, nimamo koprodukcij s televizijo. Moja generacija je generacija MTV-ja, ki se je razvila v generacijo spleta. Zato smo drugače prišli v to," pa pravi Kукла, ki je ustvarila videospote za svojo skupino Napravi mi dete in solistični projekt Kукла ter seveda že omenjene Matter. Za Niko Perunović & Gregorja Zemljiča je posnela Ljubezen je tovarna, v katerem se Nika prevaža v avtomobilu polnem cvetja. "Poklicali smo Agrokor, saj so glavni dobavitelji za cvetličarne, in so nam dali rože, ki jih ne bi prodali, rože nam je dala gospa Marina s tržnice, v kitajski trgovini smo si sposodili umetne rože, rože smo robutali in jih nabirali na travnikih," reminiscira Kукла, ki je letos izdala svoj glasbeni prvenec Katarina in kratki film Sestre. "Vsak dan, kamor koli grem, raziskujem. Veliko svojih idej, raziskav, študij, inspiracij dajem v videospote," pravi.

Kako izstopati iz povprečja?

Znano je, da so vse resnejše glasbene skupine, ki so kaj dale na imidž, svoj prvi večji zaslužek vložila v angažma dobrega režiserja, ki pa je seveda imel svojo ceno. Videospoti so tako presegli tudi ceno današnjih 10.000 evrov (preračunano iz takratnih nemških mark). A z današnjim razvojem kakovostne in cenovno dostopne tehnologije, tudi tiste na prenosnem telefonu, pa je to pomenilo, da so režiserji, nekako tako kot novinarji, delno izgubili svoj dražé.

Kako torej danes v poplavi videovsebin izstopiti, biti drugačen, opažen? "Če se obremenjuješ s tem ... si zgrešil. To je najslabša pot. Delamo kar čutimo, jaz sem celo življenja takšna, vedno izhajam iz sebe. Nikoli nismo nečesa naredili, da bi bili opaženi. Pomembno je, da smo mi zadovoljni s tem in da smo iskreni," pravi Kукла.

