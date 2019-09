Šolarji so se pomerili v pravem olimpijskem duhu; z zavedanjem, da diskriminacija in nestrpnost v šport ne spadata. Prisego o pošteni športni igri so predali tudi predsedniku države.

Tudi ta olimpijada - pa čeprav mlada, ima prav takšen cilj, kot velika: "Tudi če si želimo zmagati, ne moremo vsi zmagati. Lahko pa tekmujemo pa naših najboljših močeh," je povedala ena izmed šolark. Primož Sulić, vodja športnih programov pri športni zvezi Ajdovščina, je povedal, da se je predstavilo 18 športnih društeh, športnih dejavnosti: "V sodelovanju z Zavodom za šport pa v letošnjem letu predstavljamo tudi projekt Youth Sport Fair Chance, ki je namenjen boju proti diskrimanciji in pa medsebojnemu spoštovanju."

Tega se zavedajo tudi najmlajši. "Da igramo pošteno, da ne goljufamo," je povedala ena izmed šolark, eden izmed šolarjev pa je dodal svoje videnje fair-playa: "Da ne smeš delat prekrškov in da ne smeš preklinjati v športu."

Mladi so zaprisego o športnem fair-playu simbolno predali predsedniku države. Se je pa predsednik vendarle odločil za malce tekmovalnosti ... Z mladimi se je pomeril v teku. "Jaz sem se osramotil danes. Sem bil zadnji na 25 metrov. Ampak tako pač v športu je - kot sem rekel, nisi vedno zmagovalec. Danes so zmagovalci vsi ti mladi ljudje, ki jih ni bilo nič strah se pomeriti z mano. In so to naredili perfektno in so vsi uživali," je povedal Borut Pahor.

V Ajdovščini otroška mini olimpijada

"Šport je za otroke pomemben in jih lahko nauči marsikaj. Skozi šport spoznajo pravila, se naučijo discipline, spoštovanja, naučijo se tudi biti poraženi. Otroci spoznajo, da tekmovanje in zmaga ni vse, da je potrebno v športu tudi uživati, in da si v športu dejansko najboljši takrat, ko uživaš," je še povedal predsednik države.

V nagovoru se je Pahor zavzel za to, da bi imeli po celotni državi en prost dan, namenjen športu za vse generacije, ne le otroke. "Zaenkrat so se odločili, da bi imeli dan športa, ki naj bi ga pripravili v začetku oktobra. To sicer ne bo dela prost dan, vendar si sam že dolgo želim, da bi imeli kot nekatere druge evropske države športni dan tudi za odrasle. Zaenkrat pa naj bi bil naš dan športa nekakšen poklon športu," je še dejal predsednik.