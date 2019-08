Spačka so sicer prvič predstavili davnega leta 1948 na avtomobilskem salonu v Parizu, kritiki so ga poimenovali kar "konzerva na kolesih".

Do leta 1990 so izdelali skoraj štiri milijone teh vozil z uradnim imenom citroen 2 CV. Dele za njegovo novejšo izvedenko diano je izdeloval tudi koprski Cimos.

Spaček ni samo avtomobil, ampak tudi način življenja. Foto: Televizija Slovenija

Samobor in okoliške kraje so prejšnji teden preplavila pisana Citroenova vozila, med katerimi so seveda prednjačili kultni spački, diane in pujsi. "Prišlo je okoli 4.000 avtomobilov, od 10.000 do 12.000 udeležencev, poleg njih pa še obiskovalci iz le 20 kilometrov oddaljenega Zagreba," je številke povzel Darko Zornjak, predsednik organizacijskega odbora 23. svetovnega srečanja spačkov Samobor.

"Po naših podatkih so udeleženci iz 38 držav, z vseh celin. Iz Afrike so prišli Maročani, prišli so Američani, Avstralci, Novozelandcu, Kitajci, Afganistanci," je dodal predsednik hrvaškega kluba 2 CV spaček Citroen Goran Skrbin.

Leta 2023 na vrsti Slovenija

Hrvaški organizatorji so pripravili res pester program, ki ga ni zmotilo niti večkratno deževje. Pri organizaciji srečanja so pomagali tudi člani Citroenovega kluba Slovenije, ki so prispevali večino vozil v improviziranem muzeju, prevladovali pa so tudi med več kot 100 prostovoljci.

"Mislim, da bo tudi neka šola za naprej čez štiri leta, ko je Slovenija dobila ponovno srečanje. To je drugič, prvo srečanje je bilo svetovno leta 1995 v Mariboru. Lokacijo bomo še pač obdelali v Sloveniji, kje bo najlepši kraj. Imamo časa štiri leta," član kluba Alfijo Glavič napoveduje načrte za leto 2023.

Lastniki spačkov zatrjujejo, da imeti takšen avtomobil pomeni tudi imeti takšen način življenja. In to radi dokazujejo tudi na številnih srečanjih.