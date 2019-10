Trenutek, ko je očka spoznal svojo najmlajšo potomko. Foto: Zajem zaslona Weibo

V porodnišnici v mestu Zaozhuang na vzhodu Kitajske so potrdili, da je ženska, predstavljena zgolj s priimkom Tian, v petek v 37. tednu nosečnosti s carskim rezom rodila 2,6 kilograma težko deklico, s čimer je postala najstarejša mati na Kitajskem. Do zdaj je bila lastnica tega rekorda ženska iz Changchuna, ki je leta 2016 pri svojih 64 letih rodila sina, poroča South China Morning Post.

Deklico so poimenovali Tianci, kar pomeni "darilo iz nebes". "Otrok je bil za naju darilo iz nebes," je za kitajske medije pojasnil soprog Huang, po poklicu odvetnik. Par ima že dva otroka, med drugim sina, ki je bil rojen leta 1977, dve leti pred tem, ko je Kitajska uvedla politiko enega otroka, da bi tako nadzirala rast prebivalstva. Poleg tega imata zakonca tudi več vnukov – najmlajši med njimi je star 18 let, še piše South China Morning Post.

Po poročanju omenjenega časopisa so njuni otroci in vnuki povečanju družine ostro nasprotovali že takrat, ko so izvedeli, da je zdaj že upokojena medicinska sestra Tian noseča.

"Potrudila se bova, da bova živela 110 let"

Podobno odklonilni so bili tudi komentarji na spletnih platformah. "Starša sta preveč sebična. Glede na njuno starost ne bosta sposobna poskrbeti za otroka in to breme bo padlo na starejša sorojenca," je tako zapisal eden izmed uporabnikov na Weiboju. V pogovoru za Jinan Times je Huang zagotovil, da otrok ne bo za nič prikrajšan, saj sta oba z ženo dobrega zdravja, poleg tega pa imata dobri pokojnini. "Potrudila se bova, da bova živela 110 let," je zatrdil.

Podobno je obljubila tudi njegova žena, pri čemer pa je priznala, da je bil porod zanjo zelo naporen. "Bilo je boleče, preveč boleče. Niti oči nisem mogla odpreti," je potožila. Zdravniki so se sicer za porod oz. carski rez odločili, ker so bili zaskrbljeni zaradi materinega zdravja oz. njenega visokega krvnega tlaka.

Vse višja starost porodnic

Na Kitajskem sicer ženske vedno pogosteje odlašajo z rojstvom otrok, s čimer se je povprečna starost žensk, ko rodijo prvega otroka, leta 2016 povzpela na 26,9 leta. Leta 2006 je bila njihova povprečna starost 24,3 leta.

K temu, da se starejše ženske odločajo za še enega otroka, je pripomogla tudi odprava politike enega otroka. Leta 2017 je bilo tako približno med vsemi rojstvi 51 odstotkov drugorojenih otrok. Leta prej jih je bilo približno 40 odstotkov.