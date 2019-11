Gejša na uličicah Giona. Foto: EPA

Okrožje Gion je ena najbolj priljubljenih turističnih znamenitosti v Kjotu, znana po dobro ohranjenih zgodovinskih ulicah, ki jih obdajajo lesene čajnice, ki ohranjajo čar preteklosti Dežele vzhajajočega sonca.

Slikovite ulice so eno najboljših območij za opazovanje slavnih gejš na njihovi poti do službe, vendar jih v zadnjih letih turisti za selfije nadlegujejo kot paparaci, pogosto pa v iskanju čim boljšega posnetka zaidejo tudi na zasebne posesti, medtem pa se ne ozirajo na to, kaj spotoma poškodujejo.

Pritožbe so letele tudi na smetenje, odmetavanje cigaretnih ogorkov in oviranje prometa med zasledovanjem gejš.

83 evrov kazni

Kjoto ima zdaj tega neprimernega vedenja turistov dovolj. Združenje lokalnih prebivalcev in lastnikov trgovin je prepovedalo fotografiranje na zasebnih dostopnih poteh.

Od 25. oktobra je za fotografije, posnete na zasebnih ulicah, zagroženih 10.000 jenov (83 evrov) globe. Zato so postavili tudi znake in prepoved natisnili na letake ter okrepili videonadzor območja.

Fotografiranje pa je še vedno dovoljeno na glavnih ulicah, ki vodijo do znamenite pagode Jasaka. Manjše in mirnejše uličice sicer res ponujajo pristnejšo doživljajsko izkušnjo, vendar so se mestne oblasti odločile, da ima zasebnost prebivalcev prednost pred turističnimi spominki.

Gejša pooseblja tradicionalno japonsko umetnost. Foto: EPA

Navodila na pametnih telefonih

Omenjena prepoved sicer ni prva, s katero poskušajo v Kjotu vplivati na primernejše vedenje turistov.

Na začetku oktobra so začeli pilotni projekt, v katerem hkrati z mestnim vodnikom turisti na svoje pametne telefone naložijo tudi povezavo na spletno stran, na kateri so podrobno pojasnjena pravila primernega vedenja med obiskovanjem priljubljenih znamenitosti.