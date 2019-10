Čeprav strokovnjaki nimajo podatkov o starosti prav vseh dvoprstih lenivcev na svetu, sploh tistih, ki živijo v divjini, pa so prepričani, da je Paula najstarejša med njimi, saj je življenjska doba lenivcev v divjini okoli 20 let, v ujetništvu pa se povečini giblje od 30 do 40 let.

Lenivci v nasprotju s svojim imenom sploh niso tako leni, saj so budni od 7 do 10 ur na dan, je pa res, da se le redko spustijo z drevesa na tla – navadno enkrat na teden, ko morajo opraviti potrebo. Na fotografiji Paula, ko je praznovala 45 let. Foto: EPA

Tudi zato so v živalskem vrtu Bergzoo v mestu Halle zaprosili za vpis Paule, saj je k njim prišla daljnega leta 1971 iz Južne Amerike, ko naj bi bila po presoji poznavalcev stara dve leti, tako da je letos junija praznovala abrahama.

"Kolikor mi je znano, tako starega primerka te vrste ni - ne v ujetništvu ne v divjini," je za Deutsche Welle povedla oskrbnica v omenjenem živalskem vrtu Jutta Heuer, sicer tudi vodilna strokovnjakinja na področju lenivcev, ki je v Paulinem imenu sprejela listino o vpisu v Guinnessovo knjigo rekordov.

Zanimivo je, da so v živalskem vrtu več kot 20 let menili, da je Paula moškega spola, napako pa odkrili šele leta 1995, ko so ji naredili rutinsko ultrazvočno preiskavo.

Heuerjeva je sicer še pojasnila, da je konec leta 2018 v Nemčiji živelo 65 lenivcev, v celotni Evropi 266.