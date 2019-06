Američanke so napolnile mrežo tajske nogometne reprezentance. Foto: Reuters

Branilke naslova so turnir v Franciji začele z najvišjo zmago v zgodovini ženskih svetovnih prvenstev. Izbrano vrsto Tajske so Američanke odpravile s kar 13 proti nič in tako poskrbele za veselje svojih navijačev. Posebej navdušeno so vsak zadetek pozdravili gostje miamijskega lokala The American Social Bar & Kitchen, kjer so gostom pred tekmo obljubili, da jim bodo ob vsakem golu Američank postregli s kozarčkom žgane pijače.

Ameriške nogometašice na svetovnem prvenstvu v Franciji veljajo za favoritinje. Foto: Reuters

Niti gostje niti zaposleni v lokalu, ki so akcijsko ponudbo oglaševali prek družbenih omrežij, gotovo niso predvidevali, da bodo Američanke na tekmi v Reimsu v Franciji dosegle tako visoko zmago. "Imeli smo od 40 do 50 gostov. Vzdušje je bilo zelo dobro, veliko navijanja in dobre volje," je po tekmi povedal vodja lokala Danny Rodriguez.

Ameriške nogometašice, ki veljajo za najmočnejšo žensko nogometno reprezentanco, se bodo v nedeljo pomerile z reprezentanco Čila. Obiskovalci ob spremljanju naslednje tekme ne morejo pričakovati takšne akcije, kot so je bili deležni na prvem obračunu. "Naše ponudbe brezplačnih pijač ne gre jemati dobesedno, sploh ko je v igri podiranje rekordov," je za Reuters izjavil Paul Greenberg, eden od lastnikov lokala. V baru, ki je priljubljeno zbirališče ljubiteljev nogometa, kljub umiku prvotne akcije gostom obljubljajo, da jih ob obisku čaka pijača dobrodošlice.