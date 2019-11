Amurske tigre ima več živalskih vrtov po svetu, v divjini pa je zelo redek. Foto: AP

V divjini živi manj kot 120 primerkov te čudovite živali, 86 odraslih in 21 mladičev, prihodnost te ogrožene vrste v naravnem okolju pa je povsem odvisna od njih.

Je pa res, da se stanje izboljšuje - pred 20 leti je po letih divjega lova za časa Sovjetske zveze v divjini živelo le še 30 odraslih amurskih leopardov (lat. Panthera pardus orientalis ali Panthera pardus amurensis).

Foto: AP

Pred okoli stotimi leti je amurski leoprad poleg pokrajin na vzhodu Rusije poseljeval celoten Korejski polotok in dve provinci na Kitajskem. Danes ga najdemo samo še v ruski pokrajini Primorski kraj in ob meji s Kitajsko.

Leopardji naravni rezervat je bil vzpostavljen prav z namenom zaščite te veličastne živali, pa tudi ogroženega amurskega tigra, največje velike mačke na svetu.

Najlepši leopard na svetu?

Rezervat poseljujejo tudi rjavi in črni medvedi, a daleč najbolj ranljiv je leopard.

Mnogi strokovnjaki menijo, da je amurski leopard najlepša podvrsta leoparda in ga pogosto primerjajo s snežnim leopardom. Amurski leopard ima elastično, vitko in dolgo telo (107-136 centimetrov), dolg rep in močne noge.

Amurski leopard je na ruskem rdečem seznamu kot najredkejša in kritično ogrožena podvrsta leoparda na meji izumrtja. Na ruskem daljnem vzhodu niti en sesalec ni toliko ogrožen.