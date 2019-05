Britanec je zmagal že 16. Foto: Reuters

Tekmovanje si je leta 1976 izmislila skupina Angležev, ki je želela "prireditev, na kateri bi lahko zmagali le Britanci". Zaradi pomanjkanja nadarjenosti v običajnih športih so si skušali izmisliti kar najbolj neobičajno disciplino in domislili so se boja z nožnimi prsti.

Zdravniki najprej vsem tekmovalcem temeljito pregledajo noge, da nimajo morda glivic ali kakšnih vidnih poškodb, nato pa se par usede na tla drug proti drugemu. Zadnjico mora imeti tekmovalec ves čas na tleh, z rokami se upira ob tla, noga, ki se ne meri v moči, pa mora biti v zraku. Z močnejšo nogo tekmovalca prepleteta prste in nato drug drugega skušata potisniti ob stran, do določene točke.

Nash je prvič slavil že leta 1994, skrivnost svojega uspeha pa je opisal z besedami: "Moji prsti na nogah niso veliki kot bi marsikdo mislil, prav nasprotno. So kratki in čokati, kar je odlično, saj so s tem močnejši."

V zadnjih letih je med tekmovanjem "pridelal" že veliko modric, pred leti si je v polfinalnem dvoboju celo zlomil štiri prste, a na koncu vseeno dobil turnir.

Anglež poleg 16 zmag na prvenstvu drži v lasti tudi Guinnessov rekord v razbitju največ jajc z nožnimi prsti v eni minuti ‒ razbil jih je 60.