Napaka je vidna le pod lupo. Foto: EPA

Napaka je vidna le v drobnem tisku, a budnim očem ni ušla. Kar trikrat je narobe je zapisana beseda "responsibility" (odgovornost), saj v njej manjka zadnji i in je tako postala "responsibilty".

Tamkajšnja centralna banka se je že posula s pepelom in se opravičila za spodrsljaj. Dejali so, da bankovcev, ki so že v obtoku, ne bodo menjali, bodo pa napako popravili pri naslednjem tiskanju bankovcev.

Serija s tiskarskim škratom je v obtok prišla lani, na rumenem bankovcu za 50 dolarjev pa je podoba Edith Cowan, prve poslanke v avstralskem parlamentu, v katerem je sedela med letoma 1921 in 1924. Za njenim portretom je natisnjen izsek njenega prvega govora v poslanskih klopeh in prav v tem se je zgodil zatipek.

Bankovce z vrednostjo 50 dolarjev Avstralci najpogosteje uporabljajo, tudi bankomati prav ta apoen izdajajo največkrat.