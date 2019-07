Kaktusi v mehiškem podnebju odlično uspevajo. Foto: EPA

Kaktus nopal, ki je že stalnica v mehiški kuhinji in kozmetiki, zdaj predelujejo tudi v biogorivo. Rastline najprej zmeljejo v kašo in zmešajo z gnojem. Tako pripravljeno mešanico pustijo, da med gnitjem proizvaja metan. Pridobljeni plin potem uporabljajo pri proizvodnji kaktusovih in koruznih kosmičev. Leta 2015 so postali prvi obrat na svetu, ki ga poganjajo s temi rastlinami.

Kaktus, ki so ga poimenovali zeleno zlato Mehike, je izjemno razširjena rastlina v severnem delu države, kjer iz njega pripravljajo hrano, zdravila in kozmetiko. Za kaktus tudi precej hitro raste in je tako primeren za kulturno rastlino, hkrati pa manj zahteven od drugih podobno uporabnih kultur.

Vozila na metan vozijo tudi po Ljubljani. Foto: BoBo

V podjetju zdaj načrtujejo še proizvodnjo biogoriva iz kaktusov, s čimer bodo poganjali lokalne avtobuse. Po njihovih ocenah bi lahko tako javni prevoz privarčeval skoraj 40 odstotkov naftnih derivatov. Vozila bi poganjali z ostanki proizvodnje metana za tovarno in tako še povečali učinkovitost izrabe surovin. Gorivo bo stalo samo 12 pesov (55 centov) na liter, s čimer bo občutno cenejše od bencina.