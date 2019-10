Lov za pobeglim bikom traja že pet dni (slika je simbolična). Foto: EPA

Simentalski bik Jerry je pobegnil iz klavnice v petek zvečer. Preskočil je ograjo in zbežal proti gozdu, ustaviti pa ga ni uspelo niti desetim delavcem. Surova moč je premagala tehnologijo, je dejal mesar Petar Skejo, ki je bil presenečen, kako je Jerryju uspelo pobegniti s klavniškega traku in se rešiti pred neizogibno smrtjo.

600-kilogramskega bika so nato iskali lovci, policisti, zaposleni v klavnici, mesarji in dežurni iz veterinarske službe. Izsledili so ga naslednji dan. "Bik je bil utrujen, mislili smo, da ga že imamo, a se nam je spet izmaknil," je za Slobodno Dalmacijo povedal mesar, ki je sodeloval v lovu.

V akcijo tudi letalniki

Mladi bik se je svojim zasledovalcem uspešno izmikal tudi v naslednjih dneh in se izognil vsem pastem. Neuspešen je bil tudi poskus, da bi mladega bika privabile krave, ki so jih pripeljali na območje iskanja. Lastnik klavnice Ivan Božić je napovedal, da bodo približno 2.000 evrov vrednega Jerryja začeli iskati tudi z letalniki.

Medtem se širi krog Jerryjevih privržencev na Facebookovi strani Podpora za bika Jerryja. Nekateri navijajo, da bi čim dlje ostal na prostosti, nekateri pa mu ponujajo varno zatočišče. Vsi nasprotujejo usmrtitvi živali, ki naj bi se skrivala v hribih splitskega zaledja.

Pritiskom javnosti se je uklonil tudi lastnik klavnice in enoletnega bika, ki je za hrvaške medije obljubil, da Jerry, ki ga je kupil v Slavoniji, v primeru ujetja ne bo usmrčen.