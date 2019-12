Foto: BoBo/Borut Živulović

Gre za tradicionalni spust Božičkov, ki vsako leto popestrijo bivanje najmlajših pacientov. Po atraktivnem spustu se jim bodo pri obdarovanju pridružili tudi voditelji Hitradia Center Tanja Kocman, Tim Kores - Kori in Blaž Babič. Otroke bodo razveselili tudi znani Slovenci. Med njimi bodo Challe Sale, Nipke, Trkaj in Jani Jugovič - Cool Fotr, so sporočili iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana.

Dobro počutje v bolnišnici pomembno vpliva na hitrejše in boljše zdravljenje, je poudaril poslovni direktor pediatrične klinike Teodor Žepič. "Zato smo veseli, da lahko v tem času popestrimo dneve, ki jih morajo otroci preživeti v bolnišnici namesto doma," je dodal.

"Ne glede na lokacijo, dobri možje vedno najdejo pravo pot," je vsem pridnim otrokom namignil Žepič. S spustom Božičkov želijo nekoliko polepšati praznike bolnim otrokom, saj je bolezen zanje in starše neprijetna ter stresna.

"Veseli december je čas, ko si otroci še toliko bolj želijo biti v krogu svoje družine, zato jim želimo s tem simpatičnim dogodkom polepšati praznike v bolnišnici in jim na obraz pričarati nasmeh. Velike otroške oči, ki kukajo skozi okna in gledajo, kako Božički na vrveh zganjajo norčije, so razlog, da se tega projekta z veseljem lotevamo vsako leto, in to tradicijo bomo nadaljevali tudi v prihodnje," je pojasnil direktor družbe Nextmedia Gregor Memedović.

Že v torek pa so se Božički spustili z mariborske klinike za pediatrijo.

Spust Božičkov si boste lahko ob 13. uri na MMC-ju ogledali tudi v neposrednem videoprenosu.