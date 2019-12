Izkupiček Božičkovega teka v Rigi je namenjen zdravljenju otrok. Foto: Reuters

V latvijski prestolnici so namreč že dvanajstič zapored pripravili dobrodelni tek Santa's Fun Run (Božičkov zabavni tek), v okviru katerega je več sto tekačev, našemljenih v tradicionalne Božičkove kostume, teklo za dober namen – štartnino bodo organizatorji namreč namenili tamkajšnji pediatrični kliniki.

Ker Božičkov tek ni mišljen kot tekmovanje, je proga relativno kratka – kot so organizatorji zapisali na svoji spletni strani, je dolga zgolj 1.700 metrov, tako da ni nič nenavadnega, da so se nanjo podali tudi najmlajši Božički.

Eden največjih Božičkovih tekov pa decembra tradicionalno poteka v Londonu. Letos so lahko tekači, ki so se podali na progo v Viktorijinem parku, izbirali med dvema razdaljama: pet- in desetkilometrsko. Tudi londonski tek Božičkov je dobrodelne narave, s to posebnostjo, da lahko tekači sami izberejo, v kakšen namen oz. kateri organizaciji bodo denar namenili.

Božičkov tek v Londonu Foto: Reuters