"Hvaležna sem za to priložnost ter cenim ljubezen in podporo, ki sem jo že dobila v klubu. Veselim se nove poti in upam, da bom klubu lahko čim bolj pomagala," je za spletno stran južnoafriškega kluba dejala 28-letna Semenya.

Za klub v svoji domovini na uradnih tekmah ne bo mogla nastopati letos, saj se je že zaključil prestop v Južni Afriki, piše britanski BBC.

V nogometu se je preizkusil tudi Usain Bolt. Foto: Reuters

Ustanoviteljica kluba in kapetanka južnoafriške reprezentance Janine Van Wyk pravi, da je počaščena, da bo Semenya svoje nogometno znanje razkazovala ravno pri njih. Dodala pa je, da bo Semenya še naprej tekla in da ni dokončno rekla zbogom atletiki: "Trenutno je na odmoru, tako da se je odločila preizkusiti v nečem novem. Z nami je opravila dva treninga, ima potencial, ki ga moramo le izpiliti, drugače je teči na atletski stezi kot na nogometni zelenici."

Klub JVW je eden izmed vodilnih v ligi v provinci Gauteng, Van Wjkova ga je ustanovila leta 2013, in sicer v želji, da bi ženski nogomet postal bolj prepoznaven. In ravno Semenya bo pravi obraz, da nad nogometom navduši mlade in pritegne pozornost svetovne javnosti. Ta korak je že uspel, saj o (začasni) zamenjavi športa poročajo vsi svetovni mediji.

Semenya ni prva atletinja, ki se je preizkusila v nogometu – Usain Bolt je leta 2017 po upokojitvi nekaj časa igral za avstralski nogometni klub Central Coast Mariners, treniral je tudi z Borussio iz Dortmunda in ekipo Sundowns iz Južne Afrike ter Stromsgodsetom iz Norveške. Tudi Semenyjina trenerka Maria Mutola se je preizkusila na nogometni zelenici.

Caster Semenya še ni rekla zbogom atletiki. Foto: Reuters

Sodišče oddaljilo Semenyo od SP-ja

Semenya na prihajajočem svetovnem prvenstvu ne bo mogla braniti zlatega odličja zaradi pravila Mednarodne atletske zveze (IAAF). To določa, da ženske na tekmi na srednjih progah lahko nastopijo le, če v krvi nimajo več kot pet nanogramov testosterona na liter krvi. Hkrati pravilo atletinjam nalaga, da morajo v določenem obdobju znižati vrednost, denimo z jemanjem hormonskih kontracepcijskih sredstev.

Semenya se je na odločitev IAAF sicer pritožila, a je tako Mednarodno športno razsodišče (Cas) kot švicarsko vrhovno sodišče njeno pritožbo zavrnilo.