Dijaki so odstranili pločevinasto karoserijo in jo nadomestili z leseno. Foto: BoBo/Borut Živulović

Jan Škarja, Kristian Zore, Nejc Laharnar, Anže Cerar, Martin Duša in Andraž Ahčin so "katrci", ki so jo uporabili kot osnovo za delo, odstranili vse, kar so lahko nadomestili. Pri tem so večinoma uporabili les, je na predstavitvi projekta v ljubljanskem šolskem centru povedal Škarja.

Skupina dijakov je avtomobil predelovala pet mesecev. Foto: BoBo/Borut Živulović

Delo je trajalo približno pet mesecev, dijaki pa so bili pri njem z izjemo napotkov in nasvetov mentorjev popolnoma samostojni, je ob robu dogodka za STA poudarila ravnateljica Srednje lesarske šole Ljubljana Majda Kanop. Precej težje pa bi šlo brez pokroviteljev, ki jih je pomagala najti šola.

Škarja je povedal, da so projektu namenili veliko prostega časa, vodstvo šole pa jim je bilo ves čas zelo v pomoč. Posebej je poudaril sponzorje, brez katerih bi finančno precej zahteven projekt težko uresničili.

Predstavitev je bila sicer del tradicionalne razstave dijakov zaključnih letnikov srednje lesarske šole, ki obsega programe mizar, lesarski tehnik in lesarski tehnik v poklicnem tehniškem izobraževanju. Razstavljeni izdelki so nastali v sodelovanju med poukom strokovnih teoretičnih predmetov in praktičnim poukom v prenovljenih modularno zasnovanih predmetih.