James Anderson, ki živi v mestu Burnley, je na račun zapisal: "Menjava bojlerja brezplačno. Ženska je stara 91 let, ima hudo obliko levkemije in je na koncu svoje življenjske poti. Ženski pod nobenimi pogoji ne bomo zaračunali, 24 ur na dan mora imeti na voljo našo pomoč, da se bo počutila kar se da udobno." Račun je na spletnih omrežjih objavila starkina hči in na vodovodarja so se vsule pohvale in komentarji v slogu, da je humanitarec meseca.

Izkazalo se je, da to ni bilo njegovo prvo dobro dejanje, saj njegovo vodovodarsko podjetje posebej rado priskoči na pomoč najranljivejšim ljudem – na tak način je od marca leta 2017 pomagal že skoraj 2.500 ljudem. Dejal je, da ga je v dobrodelnost spodbudil žalosten prizor, ki mu je bil priča na delu – pred leti je namreč videl, kako je neki obrtnik opeharil starejšega moškega, saj mu je za opravljeno delo zaračunal precej preveč.

"Takrat sem začel razmišljati o ostarelih in ranljivih in sklenil sem, da jim bom skušal pomagati, saj prav oni najbolj potrebujejo našo pomoč. Veliko starejših sploh ne pove, da ima kakšno težavo, kot je na primer pokvarjen bojler, saj ne želijo nikogar obremenjevati ali pa si ne morejo privoščiti novega," je dejal za CNN. Zato jim sam z veseljem pomaga, za opravljeno delo pa jim sploh ne zaračuna ali pa jim zaračuna pod ceno, saj želi, da denar raje namenijo "za ohranjanje svoje neodvisnosti", je dejal.

Vodovodarjevo podjetje se je spremenilo v pravo dobrodelno ustavnovo (fotografija je simbolična). Foto: Reuters

A tudi njegovo podjetje mora preživeti – velik vir njegovih prihodkov so donacije in platforme za množično financiranje, 20.000 funtov pa je prejel tudi iz enega izmed kraljičinih dobrodelnih skladov, kar pa vseeno ni dovolj, zato je lansko poslovno leto končal z 8.000 funti izgube. "Ni me strah. Dokler bom imel dovolj denarja za bencin, bom pomoči potrebnim ponujal svojo roko. Če že, jim bom zaračunal minimalni znesek, vedno pa sem vesel, če se mi zahvalijo z nasmehom in skodelico čaja," je dejal.