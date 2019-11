Legokocke so še vedno ena od najbolj priljubljenih igrač. To je ta konec tedna dokazála mednarodna razstava legokock na Gospodarskem razstavišču, na kateri se je predstavilo okoli 30 tujih in 20 domačih razstavljavcev.

Med najbolj zanimivimi skulpturami je vsekakor ljubljanska železniška postaja. Foto: Televizija Slovenija

Zgodovinske zgradbe, najrazličnejša vozila, figure iz popularne kulture in celo ljubljanska železniška postaja so le nekatere stvaritve. Poseben izziv za ustvarjalce so tudi gradovi.

Dolga vrsta za vstop na razstavo. Foto: Televizija Slovenija

"Sestavljen je iz 200.000 kock. Sestavljali smo ga trije, štiri mesece, plus dva meseca načrtovanja in skiciranja," pojasnjuje Aleš Gombač iz Društva Brick Boys Slovenija.

Vse se da narediti

Med obiskovalci razstave najdemo tako otroke po letih, kot tudi po srcu. Zanimanja za Lego kocke je tako sodeč po dolgi vrsti ljubiteljev te legendarne igrače, še kako veliko.

"S kockami se da ustvariti domišljijo, vse, kar si izmislite, vse se da narditi. Pozabiš na čas okrog sebe, ampak tudi možgani delajo," pravi Vedran Šubic.

Ljubitelji legokock so se lahko udeležili tudi različnih delavnic, tekmovanj, potekalo je celo izobraževanje v legorobotiki. Navdušenje udeležencev je tako vdahnilo življenje tem majhnim plastičnim kockam.

Reportažo z Gospodarskega razstavišča si lahko ogledate spodaj.