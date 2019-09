Veličastna Blenheimska palača, kjer se je zgodila kraja. Foto: AP

Školjko je ustvaril izzivalni italijanski umetnik Maurizio Cattelan in jo naslovil Amerika. Narejena je iz čistega 18-karatnega zlata in je samo zaradi vsebnosti te žlahtne kovine vredna več kot milijon evrov. Tatovi so jo iz Blenheimske palače, ki je v lasti družine Churchill, izmaknili zgodaj zjutraj, do zdaj pa je policiji še ni uspelo najti. V povezavi s tatvino so za zdaj aretirali 66-letnega moškega iz Londona.

Školjka je sicer priključena na vso potrebno napeljavo in deluje, obiskovalci pa so z njo lahko preživeli tri intimne minute. Ob tatvini je v muzeju nastala tudi znatna škoda zaradi poplave, ki jo je povzročila pretrgana vodovodna cev. Pred namestitvijo v Blenheimski palači je bila školjka del razstave v muzeju Guggenheim v New Yorku. Umetnik je školjko ponudil tudi ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ko je izvedel, da je dal predsednik v kopalnicah v Beli hiši z zlatom obrobiti vse zavese.

Školjka je iz čistega zlata. Foto: AP

Edward Spencer-Churchill, ustanovitelj sklada za umetnost Blenheim, je ob odprtju razstave povedal, da je sicer odraščal s srebrno žlico, a v zlati školjki še ni nikoli opravljal potrebe. "To bo enkratna priložnost," je še dodal. Na vprašanje novinarja, ali se ne boji kraje predmeta, je odgovoril: "Ah, dajte no, kdo bi ukradel školjko?" Predvsem jo je težko ukrasti zaradi vodovodne napeljave, morebitni tat pa tudi nikoli ne bo vedel, kdo je na njej opravljal naravno dolžnost nazadnje, je bil prepričan.

Muzej je zaradi kraje zaprt in bo predvidoma svoja vrata znova odprl jutri. Blenheimska palača v Oxfordshiru je edina zgradba, ki ni v lasti kraljeve družine ali Cerkve, ki lahko nosi naslov palače. Na začetku 18. stoletja je zemljišče, na katerem stoji, v last dobil John Churchill vojvoda Marlboroughški kot nagrado za sodelovanje v bitki pri Blenheimu na Bavarskem. Od takrat je palača v lasti družine Spencer-Churchill, v njej pa se je rodil tudi vodja Združenega kraljestva med drugo svetovno vojno Winston Churchill.