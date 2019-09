Na Kitajskem (in drugod) kot gobe po dežju rastejo spletni zvezdniki (fotografija je simbolična). Foto: EPA

Lastnica stanovanja, ki ga je imela Lisa v najemu, je namreč objavila grozljivo podobo sob, v katerih je živela blogarka. Vsepovsod je ležala plesniva hrana, najrazličnejše smeti, trdovratna umazanija in celo pasji iztrebki. Lastnica je videoposnetek grozljive podobe stanovanja, v katerega je blogarka spremenila prej vzorno opremljeno stanovanje, objavila na eni izmed spletnih platform. Ob posnetku je zapisala, da niti čistilni servis, ki ga je poklicala, ni želel vstopiti v prostor.

Videoposnetek, v kakšen stanju je stanovanje, lahko vidite tukaj.

Poleg tega ji zvezdnica dolguje veliko denarja zaradi neplačevanja najemnine in vse škode, ki jo je naredila nepremičnini, a se do zdaj na njene klice sploh ni javljala. Dejala je, da ji ni ostalo drugega, kot da je poklicala policijo in jo javno osramotila, piše BBC. "To je stanovanje spletne vplivnice, ki ima več kot milijon sledilcev. Vidite lahko, za kako veliko nasprotje gre - po eni strani se na spletu prikazuje kot čudovita, urejena ženska z razkošnim načinom življenja, v resnici pa se za to podobno skriva nemarnica, ki je stanovanje pustila v razsulu," je dejala lastnica.

Lotila se je čiščenja

Posnetek se je seveda v hipu razširil po družbenim omrežjih, zato Lijevi ni ostalo drugega, kot da ukrepa. A s pepelom se ni posula na družbenih omrežjih, kot bi to pričakovali, ampak se je osebno oglasila pri lastnici stanovanja in se ji opravičila. "Prevzemam odgovornost za vse, kar se je zgodilo," je skrušena priznala in obljubila, da bo "čez noč" vse počistila.

Tokrat je obljubo držala - in seveda svojo čistilno akcijo tudi dokumentirala na kamero. Na videoposnetku je bilo med drugim videti, da je pasje iztrebke pometala na smetišnico in jih nato dala v umivalnik, zaradi česar je znova postala tarča posmeha, izgubila pa je tudi 60.000 sledilcev.

Skrb za "moralno odgovorne" zvezdnike

Kitajske oblasti so v zadnjem času postale precej pozorne na to, kakšen zgled novopečene spletne zvezde dajejo otrokom in mladini. Peking poudarja, da morajo biti zvezdniki vzor mladini in poudarjajo njihovo družbeno odgovornost ter zdrav način življenja.

Nekateri vplivneži so se zaradi svojih slabih navad znašli tudi v zaporu. Oktobra lani je bila tako zvezdnica Jang Kaili za pet dni priprta zaradi razžalitve državne himne. "Spletne platforme niso nad zakonom, ampak zanje veljajo enaki zakoni in moralni standardi kot za druge," so sporočile oblasti.