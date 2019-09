Michael Bradley je skupaj z ženo in sinom čakal na letališču v Manchestru, da bi odletel na počitnice v Manchester, ko je izvedel, da njegovo letalo zamuja. Šlo je za polet nizkocenovne letalske družbe Easyjet, pri kateri je zaposlen tudi sam.

Foto: EPA

V videu, ki ga je na Facebooku objavila potnica Michelle Potts, Bradley po interfonu pojasnjuje, da je na letališču izvedel, da bo imel polet v Španijo vsaj dve uri zamude, saj je eden od pilotov manjkal.

Zato se je odločil, da pokliče na sedež letalske družbe in jim pove, da ima svojo licenco pri sebi in jim ponudil: "Zelo rad bi šel na dopust. In če potrebujete uslugo, sem tukaj, pripravljen na vzlet."

Potniki niso imeli nič proti

Letalska družba ga je "čez 38 sekund" poklicala nazaj in dejala: "Prosim, prosim, lepo prosim - ali lahko odpelješ letalo v Alicante?!" je v smehu pripovedoval Bradley. Potnikom se je opravičil, ker s sabo nima uniforme: "Ampak če nimate nič proti temu, da je eden od vaših pilotov videti takole, gremo zdaj vsi v Alicante!"

Seveda niso imeli nič proti, Pottsova je v objavi na Facebooku zapisala, da bi bil polet najverjetneje odpovedan, če ne bi vskočil Bradley. "Na srečo je bil človek res pilot! Legenda!" je zapisala.

Sprva so pri Easyjetu o dogodku molčali, zdaj pa so se vendarle odzvali. Za Washington Post so dejali, da so pilotu hvaležni, in pojasnili, da je bila zamenjava popolnoma v skladu s pravili.

"To je bila vsekakor izjema, ki pa kaže, kako zelo predana je naša posadka, da je vedno pripravljena iti še korak dlje," so se pohvalili.