Polarne lisice živijo na hladnih arktičnih območjih severne poloble. Večino leta živijo samotarsko, dočakajo pa lahko do okoli deset let starosti. Foto: Reuters

Raziskovalci na norveškem polarnem inštitutu so konec lanskega marca majhno samico polarne lisice opremili z napravo za sledenje in jo na otoku Spitsbergen spustili v divjino.

Lisica je bila takrat stara manj kot leto dni. V iskanju hrane se je odpravila proti zahodu in v 21 dneh dosegla Grenlandijo, ki leži več kot 1500 kilometrov stran od izhodiščne točke. Lisica po dolgem potovanju ni dolgo počivala – kmalu se je odpravila dalje in po 76 dneh od izpustitve z norveškega inštituta je naprava za sledenje kazala, da je prispela na arktični kanadski otok Ellesmere. Skupno je lisica prepotovala 3506 kilometrov.

Raziskovalci sprva niso mogli verjeti, da je lisica v tako kratkem času premagala tolikšno razdaljo. Foto: Reuters

Raziskovalcev ni navdušila le dolžina potovanja lisice, temveč predvsem njena hitrost. V povprečju je žival prepotovala dobrih 46 kilometrov na dan, včasih pa je v enem dnevu presegla 150 kilometrov. "Najprej nismo mogli verjeti svojim očem. Mislili smo, da je bila morda ubita in so njeno truplo prevažali z ladjo, ampak na tistih območjih ni prometa. Bili smo osupli," je za norveško javno medijsko hišo NRK povedala Eva Fuglei s polarnega inštituta.

Pred tem niso raziskovalci še nikoli zaznali, da bi lisica s takšno hitrostjo premagala tolikšno razdaljo. Eva Fuglei skupaj z Arnaudom Tarrouxom z norveškega inštituta za naravoslovne raziskave proučuje, kako se polarne lisice spoprijemajo z dramatičnimi spremembami arktičnih letnih časov. "Poleti je hrane dovolj, pozimi pa postane težko. Takrat se arktične lisice v iskanju hrane velikokrat selijo na druga območja. Ampak ta lisica je prepotovala mnogo dlje kot druge lisice, ki smo jih spremljali v preteklosti. To priča o izjemni zmogljivosti tega majhnega bitja," je povedala Fuglei.

Lisica, ki je zdaj v Severni Ameriki, bo morala po napovedih znanstvenikov spremeniti svoje prehranjevalne navade. "Lisice z otokov Ellesmere se prehranjujejo večinoma z manjšimi sesalci, kot so postrušniki, in ne z morsko hrano, kot to velja za lisice na severu Skandinavije," je pojasnila Fuglei. Znanstveniki ob tem opozarjajo, da bodo takšna potovanja ob nadaljnjih podnebnih spremembah vse težje izvedljiva, saj se ledena ploskev tanjša in s tem manjša območja, ki jih je mogoče prepotovati.