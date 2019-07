SaunAudi je mogoče najeti za 75 evrov na dan. Foto: Reuters

Willem Maesalu je idejo za nenavadno predelavo avtomobila dobil pred nekaj leti, ko je ugotovil, da bi bil najem savne, ki jo je želel imeti na svoji rojstnodnevni zabavi, predrag. Skupaj s prijatelji se je lotil projekta in v dveh tednih je iz rumenega Audija 100 Avant nastal SaunAudi, avtomobil, ki ima namesto potniške kabine popolnoma funkcionalno savno.

Avtomobil ima v notranjosti vgrajeno peč na drva. Foto: Reuters

Notranjost avtomobila lahko sprejme do štiri ljudi in vsebuje vse elemente tradicionalne finske savne – lesene plošče, termometre in peč na drva poleg vozniškega volana. Temperatura v avtomobilu se lahko dvigne do 60 stopinj Celzija. Ob višjih temperaturah bi se pojavila nevarnost, da avtomobilu počijo šipe.

"Najtežje je bilo ugotoviti, kam postaviti peč in kako zagotoviti, da se notranjost avtomobila ne pregreje," je za Reuters povedal Maesalu, ki je po poklicu tehnik vzdrževanja brizgalnih sistemov in varnostni inšpektor.

Avtomobil je sicer vozen, vendar se Maesalu izogiba vožnji po cestah, saj SaunAudi v notranjosti nima sedežev in varnostnih pasov. Savno na štirih kolesih, ki se redno pojavlja na različnih festivalih, Estonec prevaža z avtovleko.