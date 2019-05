Durian ‒ neznosno smrdljiv, a njegova sredica je menda zelo okusna. Foto: AP

Durian raste predvsem v Aziji. Slovi po močnem vonju, ki ga opisujejo kot mešanico vonjev gnile čebule in greznice, rjavi bodičasti lupini in rumeni sredici, ki pa je zelo okusna in naj bi spominjala na mandlje. Zaradi neprijetnega vonja, ki ga oddaja, je prepovedan v mnogih hotelih in javnih prevoznih sredstvih po Aziji, piše Guardian.

Durian je poskrbel tudi za preplav v knjižnici v Canberri, saj so morali zgradbo zapustiti vsi študentje in zaposleni, na prizorišče pa so prišle tudi enote za iskanje nevarnih snovi. Gasilci so po kakšni uri našli izvor smradu ‒ durian, ki ga je neznanec pustil v smetnjaku v bližini zračnika v drugem nadstropju zgradbe.

Zgodilo se je že drugič v enem letu, da so morali zaradi tega sadeža v Avstraliji evakuirati univerzitetno knjižnico. Lani je moralo knjižnico v Melbournu zaradi smradu zapustiti 600 študentov in profesorjev, medtem ko so strokovnjaki preiskovali morebitno uhajanje plina.