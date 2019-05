Pri Facebooku odstranjujejo tudi objave in profile, ki se uporabljajo za širjenje sovražnega govora, nasilja in drugih spornih vsebin. Foto: Reuters

Pri Facebooku so obljubili, da bodo "še naprej iskali načine za zoperstavljanje poskusom kršenja naših pravil". Od več kot treh milijard lažnih računov so jih 1,2 milijarde ukinili v zadnjem četrtletju lanskega leta, 2,19 milijarde pa v prvem četrtletju tega leta, so navedli v tretjem poročilu o uveljavljanju standardov.

Poročilo poleg lažnih računov obravnava še osem kategorij spornih vsebin – goloto in spolnost, ustrahovanje in nadlegovanje, sovražni govor, teroristično propagando in nasilje ter nazorno vsebino.

Podatki kažejo, da je Facebook ukrepal proti 52 milijonom računov zaradi nasilja in propagande ter proti 44 milijonom računov zaradi golote in spolne dejavnosti. Odstranili so tudi več kot sedem milijonov objav, ki so vsebovale sovražni govor.