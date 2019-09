Slovenski odbojkarji imajo na tekmah evropskega prvenstva bučno podporo s tribun. Foto: www.alesfevzer.com

Po tekmah evropskega prvenstva v odbojki v Stožicah skoraj ne mine intervju, v katerem slovenski reprezentanti ne bi omenjali odličnega vzdušja in se zahvaljevali navijačem, ki iz tekme v tekmo polnijo športno dvorano in jih spodbujajo v dobrem in slabem.

"Dva dneva počitka bosta prav prišla, da saniramo minipoškodbe, čeprav vam lahko zatrdim, da nihče ne čuti nobene bolečine, ko doživi to izjemno vzdušje v dvorani," je po porazu proti Rusiji povedal Mitja Gasparini. "Velika hvala navijačem. V takšnem ambientu da vsak od sebe svoj maksimum," je v enem izmed intervjujev dejal Jan Kozamernik.

"Dodatno energijo so nam dali navijači. Tudi ko smo v drugem nizu zaostajali z 1:5, so nas spodbujali in bili naš sedmi igralec. Res je bilo noro," je bil nad vzdušjem v stoženski dvorani po tekmi z Bolgarijo navdušen tudi bloker Alen Pajenk.

Slovenci se bodo v četrtfinalu znova udarili z močno rusko reprezentanco, na težki tekmi pa lahko znova računajo na bučno podporo navijačev, ki jih na letošnjem evropskem prvenstvu niso pustili na cedilu.

Navijaške utrinke stoženskih tekem si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji.