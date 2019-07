Tekmovanje, ki tradicionalno poteka na Finskem, pridobiva popularnost tudi drugje po svetu. Predtekmovanja so letos potekala v ZDA, Avstraliji, Veliki Britaniji in na Poljskem. Foto: EPA

Tekmovanje v nošenju žena naj bi navdihnila legenda o finskem roparju Ronkainenu iz 19. stoletja, ki je svoje potencialne člane tolpe preizkušal na progi z ovirami, pri tem pa so morali fantje na hrbtu nositi vreče žita ali žive prašiče. Tekmovanje naj bi se navezovalo tudi na še starejšo prakso kraje žena, zaradi česar se številni tekmovalci na progo podajo s tujimi ženami.

Litovski par je progo premagal v minuti in šestih sekundah. Foto: EPA

Sodobno tekmovanje, pri katerem morajo moški z ženskami na hrbtu čim hitreje premagati progo z ovirami, vsako leto poteka v finskem mestu Sonkajarvi. Kot vsako leto je tudi 24. nenavadno tekmovanje privabilo na tisoče gledalk in gledalcev. Ker priljubljenost tekmovanja raste tudi zunaj Finske, so letos pred sklepno tekmo v ZDA, Avstraliji, Veliki Britaniji in na Poljskem potekala predtekmovanja.

Na sklepni tekmi je nastopilo 24 parov, že drugo leto zapored pa sta slavila Vytautas Kirkliauskas in Neringa Kirkliauskiene iz Litve. Ovire na dobrih 250 metrov dolgi progi sta premagala v minuti in šestih sekundah. Litovski par je na prvenstvu v nošenju žena zmagal že drugič zapored.

Litovca sta zgolj za desetinko sekunde prehitela šestkratna prvaka, Taista Miettinena in Katjo Kovanen iz Finske. "Gledal sem na uro in pomislil, da nama ne bo uspelo, ampak se je izšlo," je po zmagi povedal Kirkliauskas.

