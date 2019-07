Glasba nam lahko pomaga tudi v vsakdanjem življenju. Foto: Pixabay

Bolnikom, ki so sodelovali v raziskavi, so pred operacijo predvajali glasbo, namenjeno pomiritvi. Ugotovili so, da ta zmanjšuje stres, zniža krvni tlak in upočasni bitje srca, podobno kot uveljavljena pomirjevala. Udeleženci v raziskavi, objavljeni v strokovni reviji BMJ, so sicer povedali, da bi glasbo raje izbrali sami, povzema britanski BBC.

Pomirjanje pred operacijo je izjemnega pomena, saj zmanjšuje stres, kar povečuje uspešnost operacij in pospešuje okrevanje. Raziskovalci so glasbo primerjali z učinki pomirjevala midazolam in ugotovili, da je imela primerljiv učinek. Prednost glasbe je v tem, da nima neprijetnih stranskih učinkov in je cenejša.