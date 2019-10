Testiranje, ki so ga po vrsti pritožb izvedle mestne oblasti in vzgojitelji tulipanov, je pokazalo, da pogosto le ena roža ustreza sliki, ki je natisnjena na pakiranju, v katerem je prav tako manj čebulic, kot je oglaševano.

Znamenita amsterdamska tržnica. Foto: Pixabay

"Rezultati kažejo, da gre za kronično prevaro kupcev," so povedali v združenju Royal General Bulb Growers' Association (KAVB). "Na milijone turistov in izletnikov je bilo prevaranih," se je ujezil predsednik združenja Rene le Clercq. Pravi namreč, da je mešetarjenje s čebulicami tulipanov prisotno že zadnjih 20 let.

Prodajalci na omenjeni tržnici pravijo, da so jim pritožbe znane. "Res so tukaj stojnice, ki prodajajo izdelke slabe kakovosti. In to ne gre v prid nikomur, saj meče slabo luč na celotno tržnico," je za tiskovno agencijo AFP povedal eden izmed njih.

Stojnice na vodi

Amsterdamska cvetlična tržnica je sicer ena izmed glavnih mestnih znamenitosti, njeni začetki pa segajo v leto 1892, ko so prodajalci zasidrali svoje barke na reki Amstel.

Bili so tudi navdih za priljubljeno pesem Tulips from Amsterdam, ki je najbolj znana po izvedbi britanskega glasbenika Maxa Bygravesa iz leta 1958.

Stojnice še danes stojijo na barkah, vendar so trajno privezane, pokrivajo pa jih majhni rastlinjaki. Poleg tulipanov obiskovalcem, ki si želijo imeti to lepoto tudi doma, prodajajo še čebulice narcis, nageljnov, vijolic, zvončkov, potonik in orhidej.

Tulipane so pred 400 leti uvozili iz Osmanskega cesarstva in hitro so postali simbol Nizozemske, njihova cvetoča polja pa so pravi magnet za turiste. Foto: Pixabay

Preiskovalci pa so na podobno težavo naleteli tudi na jugu države, kjer ležijo znameniti vrtovi Keukenhof. "Izmed čebulic, ki smo jih prinesli s stojnic ob glavni cesti v Lissu, sta jih pognala le dva odstotka," so povedali. Primer so zdaj naslovili na nizozemsko zvezo potrošnikov.